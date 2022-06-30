Банк России назвал условие легализации майнинга

«Майнинг не является предметом и сферой ответственности Банка России, тем не менее майнинг — это один из способов приобретения криптовалюты в качестве платы, вознаграждения за ту валидацию, транзакцию, которую выполняют в ходе майнинга. В этом плане легализация майнинга может обсуждаться, но тут следует оговорить ряд условий, которые, на наш взгляд, в этой связи должны быть выполнены», — заявил Пронин на Петербургском юридическом форуме (цитата по «Интерфаксу»).
Криптовалюта, сформированная у майнеров в качестве выручки, должна реализовываться за фиат (традиционные валюты), но за пределами России, пояснил он. По словам Кирилла Пронина, бизнес майнеров не должен приводить к накоплению криптовалюты внутри страны, чтобы не создавать мотивацию для ее последующего использования во внутристрановых расчетах.
Сейчас в реестр операторов информационных систем по выпуску цифровых активов ЦБ включена блокчейн-платформа Atomyze, цифровая площадка Сбербанка и финтех-компания Лайтхаус. В России рассчитывают принять закон о налоговых послаблениях для инвестиционных платформ — это должно подтолкнуть выпуск цифровых активов.