В России стоит аномальная жара (фото)Гидрометцентр России предупредил об аномальной жаре в некоторых регионах страны
Фоторепортажи
16Аномальная жара в России
26Прощание с Юрием Шатуновым
Спецоперация на Украине
01:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Банк России назвал условие легализации майнинга

Глава департамента финансовых технологий Банка России Кирилл Пронин заявил, что регулятор готов легализовать майнинг криптовалют, если реализация их выручки в виде цифровых валют будет происходить за пределами России.

Источник: Reuters

«Майнинг не является предметом и сферой ответственности Банка России, тем не менее майнинг — это один из способов приобретения криптовалюты в качестве платы, вознаграждения за ту валидацию, транзакцию, которую выполняют в ходе майнинга. В этом плане легализация майнинга может обсуждаться, но тут следует оговорить ряд условий, которые, на наш взгляд, в этой связи должны быть выполнены», — заявил Пронин на Петербургском юридическом форуме (цитата по «Интерфаксу»).

Криптовалюта, сформированная у майнеров в качестве выручки, должна реализовываться за фиат (традиционные валюты), но за пределами России, пояснил он. По словам Кирилла Пронина, бизнес майнеров не должен приводить к накоплению криптовалюты внутри страны, чтобы не создавать мотивацию для ее последующего использования во внутристрановых расчетах.

Сейчас в реестр операторов информационных систем по выпуску цифровых активов ЦБ включена блокчейн-платформа Atomyze, цифровая площадка Сбербанка и финтех-компания Лайтхаус. В России рассчитывают принять закон о налоговых послаблениях для инвестиционных платформ — это должно подтолкнуть выпуск цифровых активов.

Дарья Эрозбек

Справка
Что значат сообщения о дефолте России по внешнему долгуЗападные информагентства сообщили, что 27 июня Россия «впервые с 1918 года» допустила дефолт по внешнему госдолгу. Насколько обоснованно такое утверждение и каковы риски сложившейся ситуации для России — в материале РБК
 Главная футбольная премия года возвращается: выбери лучшего
На саммите НАТО в Мадриде произошёл казус
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь