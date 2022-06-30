ЦБ представил новую купюру номиналом ₽100

Центробанк представил модернизированную купюру номиналом 100 ₽, сообщает корреспондент РБК.
На новой банкноте изображены символы Москвы — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, парк «Зарядье», здание МГУ на Воробьевых горах. При этом с нее убрали квадригу Аполлона на здании Большого театра.
На оборотной стороне банкноты — Ржевский мемориал Советскому Cолдату.
Цвет банкноты остался прежним, но она отличается от предыдущей версии оттенком, крупными контрастными цифрами и надписями. Преобладающие цвета банкноты — оливковый, оранжевый.
Кроме смены дизайна, модернизированные банкноты будут лучше защищены от подделок и сравняются по своим характеристикам с новыми банкнотами в 200 ₽ и 2000 ₽ Новые банкноты в 100 ₽ будут покрыты лаком для удлинения срока их службы на треть, и на них будет размещен QR-код, ведущий на сайт Банка России.
Центробанк объявил о модернизации купюр образца 1997 года в марте прошлого года. Тогда бывший зампред регулятора Михаил Алексеев сообщил, что на них появятся виды городов, которые ранее не были представлены на наличных. ЦБ должен был обновить купюры по принципу «один номинал, один федеральный округ и расположенный в нем город». При этом предполагалось сменить изображения Красноярска — на Новосибирск, Архангельска — на Пятигорск, Ярославля — на Нижний Новгород и Хабаровска — на Екатеринбург.
Эскиз 100-рублевой купюры Центробанк утвердил в октябре. В январе 2022 году регулятор ожидал, что сможет презентовать ее в ближайшие месяцы или недели, а в оборот она должна была поступить к концу 2022 года. Как сейчас уточнил зампред ЦБ Сергей Белов, новые банкноты будут массово выпускаться только после того, как оборудование приема купюр будет под них адаптировано.
Ранее банки просили ЦБ перенести ввод в оборот новых купюр из-за ухода из России крупных поставщиков банкоматов, счетно-сортировальных машин и другого необходимого оборудования. По словам Белова, в обычных условиях адаптация оборудования занимает полгода-год, но в текущих условиях регулятор не ставил для банков конкретных сроков. Банки отмечали, что из-за ухода крупных поставщиков у них пока нет возможности добавлять или изменять шаблоны новых банкнот, а на то, чтобы доработать программное обеспечение без участия поставщиков оборудования, потребуется не менее полугода.
После поступления новых 100-рублевых банкноты в обороте будут одновременно находиться две купюры старого и нового образца. Устаревшие купюры выйдут из оборота естественным путем по мере их износа.
Кроме купюры номиналом 100 рублей ЦБ также планирует обновить и другие номиналы купюр. Новые 1000 и 5000 ₽ должны поступить в обращение в 2023 году, 500 ₽ — в 2024 году, и 10 и 50 ₽ — в 2025 году. ЦБ рассчитывал, что только к 2035 году большая часть купюр образца 1997 года будет выведена из обращения в силу их обветшания, износа и загрязнения.