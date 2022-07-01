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06:54 (мск), источник: © РИА Новости

Первый за восемь лет автобус отправился из Крыма в Херсон

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости. Автобусное сообщение между Крымом и Херсоном, Мелитополем и Бердянском заработало после восьми лет перерыва, первый автобус отправился из Симферополя в Херсон, передает корреспондент РИА Новости.

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Источник: © РИА Новости

«Это знаковое мероприятие. Впервые за 8 лет у нас отправляется первый автобус в Херсон. Билеты все раскуплены», — сказал журналистам на автостанции в Симферополе врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Автобусы, как сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов, начнут курсировать в экспрессном режиме ежедневно.

По направлению Симферополь — Херсон они стартуют от автостанции «Курортная» в 6.30 и 14.30, от автовокзала «Херсон» — в 6.30 и 14.30. По направлению Симферополь — Мелитополь время отправления от автостанции «Курортная» — в 8.00 и 14.00, от автовокзала «Мелитополь» — в 8.05 и 14.05, рейсы Симферополь — Бердянск начинают путь от автостанции «Курортная» в 8.00 и 14.00, от автовокзала «Бердянск» — в 6.00 и 12.00.

Пассажиры будут пересаживаться из автобусов, которые прибыли на границу Крыма из Херсонской или Запорожской области на местные автобусы, пройдя соответствующий контроль. Стоимость проезда в прямом и обратном направлениях по маршруту Симферополь-Херсон и Симферополь-Мелитополь составит 1300 рублей, Симферополь-Бердянск — 1800 рублей.

Предварительно приобрести билет можно будет за 30 дней до отправления рейса, продажа заканчивается за два часа до отправления автобуса в рейс. Купить билеты на автобус в Крыму можно за рубли, на освобожденных территориях — за рубли и за гривны. Безопасность перевозок будет обеспечена силами Росгвардии.

Во время загрузки произошла ошибка.
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