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1 июля, источник: Life.ru

Экономисты США прогнозируют падение роста ВВП и близость рецессии

Американская экономика находится в опасной близости от рецессии, заявили экономисты американского банка JPMorgan Chase & Co. Эксперты конгломерата также пересмотрели свой прогноз роста ВВП в меньшую сторону, сообщает Bloomberg.

Источник: Reuters

«Наши прогнозы проходят в опасной близости к рецессии, но мы всё же ждём, что экономика вырастет на фоне ожиданий о сохранении рабочих мест даже в период снижения продуктового спроса», — цитирует агентство главного экономиста JPMorgan в США Майкла Фероли.

Причиной торможения экономики США во втором квартале, по прогнозам специалистов, может стать ослабление потребительского спроса до 1% в годовом выражении по сравнению с предыдущей оценкой в 2,5%. И только к концу года показатель может достичь 1,5%. Этой тенденции послужат, по мнению экономистов, замедление инфляции и укрепление объёмов производства автомобилей.

Как писал Лайф, ранее в МВФ заявили, что США всё труднее избежать рецессии.

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