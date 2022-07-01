Экономисты США прогнозируют падение роста ВВП и близость рецессии

«Наши прогнозы проходят в опасной близости к рецессии, но мы всё же ждём, что экономика вырастет на фоне ожиданий о сохранении рабочих мест даже в период снижения продуктового спроса», — цитирует агентство главного экономиста JPMorgan в США Майкла Фероли.
Причиной торможения экономики США во втором квартале, по прогнозам специалистов, может стать ослабление потребительского спроса до 1% в годовом выражении по сравнению с предыдущей оценкой в 2,5%. И только к концу года показатель может достичь 1,5%. Этой тенденции послужат, по мнению экономистов, замедление инфляции и укрепление объёмов производства автомобилей.
Как писал Лайф, ранее в МВФ заявили, что США всё труднее избежать рецессии.