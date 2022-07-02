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16:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Италия заявила о сокращении поставок российского газа на 15%

Министр по экологическому переходу Италии Роберто Чинголани заявил, что Россия сократила поставки газа в страну на 15%. По его словам, Италия подготовлена лучше остальных стран Европы к потенциальному прекращению поставок российского газа.

Источник: Reuters

«Для других стран этот процент выше (15%.— “Ъ”). Потом, после новости о закрытии на две недели “Северного потока”, газа станет еще меньше, поэтому цены вырастут, потому что рынок склонен спекулировать на дефиците, и будет новая борьба за накопление», — сказал министр в интервью телеканалу Sky TG24.

Министр считает, что с «энергетической точки зрения» Италия находится в лучшем положении, чем Германия. По его словам, газохранилища в Италии заполнены на 60%, цель до конца года — 90%. «Но ясно, что у нас будет трудная зима», — добавил Роберто Чинголани.

В планах Италии отказаться от российского газа ко второй половине 2024 года. С начала мая в страну из России поступили рекордные объемы газа.

Ксения Аскерова

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