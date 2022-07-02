Италия заявила о сокращении поставок российского газа на 15%

«Для других стран этот процент выше (15%.— “Ъ”). Потом, после новости о закрытии на две недели “Северного потока”, газа станет еще меньше, поэтому цены вырастут, потому что рынок склонен спекулировать на дефиците, и будет новая борьба за накопление», — сказал министр в интервью телеканалу Sky TG24.
Министр считает, что с «энергетической точки зрения» Италия находится в лучшем положении, чем Германия. По его словам, газохранилища в Италии заполнены на 60%, цель до конца года — 90%. «Но ясно, что у нас будет трудная зима», — добавил Роберто Чинголани.
В планах Италии отказаться от российского газа ко второй половине 2024 года. С начала мая в страну из России поступили рекордные объемы газа.