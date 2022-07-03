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04:18 (мск), источник: Московский комсомолец

Die Welt: Франция стала крупнейшим покупателем российского СПГ

Франция скупает российский сжиженный природный газ. В последние месяцы эта страна стала крупнейшим потребителем русского СПГ. Об этом пишет немецкое издание Die Welt со ссылкой на данные финского аналитического центра CREA.

Источник: Reuters

Эксперты связывают такой интерес к топливу из РФ с тем, что Франция испытывает проблемы в сфере энергетики. Стране пришлось приостановить большинство АЭС по техническим причинам. В результате производство электроэнергии снизилось.

С середины июня Франция больше не получает российский газ по трубам. Это связано с антироссийскими санкциями и отказом платить за топливо в рублях. При этом страна располагает сразу четырьмя терминалами для приема СПГ.

Французы не единственные, кто вынужден использовать некие схемы для обхода своих же санкций. Некоторые страны покупают реверс российского газа у соседей. А российская нефть, будучи под запретом в Европе, спокойно приобретается у Индии.

Анна Бойко

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