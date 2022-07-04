10:25 (мск), источник: Аргументы и факты
Чем грозит неоплата коммунальных счетов?
От пени до выселения: что будет, если не платить.
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С 1 июля тарифы на оплату ЖКУ снова выросли — в среднем на 4%. Планомерное увеличение платы за коммунальные услуги и отсутствие роста дохода россияне называют главной причиной возникновения задолженностей по оплате ЖКУ.
Какие санкции грозят за неуплату коммуналки и что делать, если копится долг, разобрался aif.ru.
Что произойдет, если не оплачивать счета?
В соответствии с ч. 14 ст. 155 ЖК РФ граждане, которые не полностью или не вовремя оплатили ЖКУ, должны заплатить пени.
Размер пеней связан со ставкой рефинансирования Центробанка. С 28 марта 2022 года по 1 января 2023 года размер штрафных начислений ограничен: для граждан, организаций и ИП действует ставка Центробанка по состоянию на 27 февраля 2022 года — 9,5%. По этой ставке будут считать пени как по платежам, которые не внесены по состоянию на 28 февраля 2022 года, так и по платежам, возникшим позже. Такие меры введены постановлением правительства РФ от 26.03.2022 года № 474.
Как начисляются пени?
Штрафные санкции в виде пеней начинают применяться с 31-го дня просрочки оплаты за ЖКУ. Первым днем просрочки считается следующий за днем, указанным в квитанции об оплате.
Размер пени — 1/300 ключевой ставки Центробанка от суммы долга за каждый день просрочки. Начиная с 91-го дня пени начисляются в повышенном размере — 1/130 ставки.
Чтобы рассчитать пеню, используют формулу: 1/300 (1/130)* СР * сумма долга* количество дней просрочки.
За неуплату ресурсоснабжающие организации вправе приостановить или ограничить предоставление коммунальных услуг — исключение составляют отопление и холодное водоснабжение, объяснила aif.ru заместитель начальника юридического отдела МБУ Калужской области «Служба жилищного обеспечения» Александра Хитяева.
«Поясню, как это происходит на практике. Сначала должнику направляют предупреждение (уведомление) о том, что в случае неуплаты задолженности в течение 20 дней со дня доставки уведомления, предоставление коммунальной услуги может быть сначала ограничено, а потом приостановлено. Если гражданин не погасил долг, к нему приходят уполномоченные работники и перекрывают доступ, пломбируя оборудование, которое нужно для предоставления услуги, например газовый вентиль», — пояснила эксперт.
Если после отключения гражданин внесет оплату, предоставление коммунальных услуг возобновляется в течение двух дней.
При этом коммунальщики имеют право потребовать компенсации расходов на отключение должника, отметила Хитяева. «Они могут потребовать оплаты расходов, связанных с введением ограничения, приостановления и возобновления предоставления коммунальной услуги, и возложить дополнительные траты на должника. В совокупности траты не превышают трех тысяч рублей, однако в тяжелом финансовом положении указанная сумма к существующему долгу бывает непосильной», — прокомментировала эксперт.
Взыскание просроченной задолженности за ЖКУ — частая практика. Обычно коммунальщики обращаются за взысканием в упрощенном порядке — просят вынести судебный приказ (ст. 122 ГПК РФ). Судебный приказ, в отличие от решения суда, выносят в отсутствие сторон, в течение пяти дней, и исполнительный лист можно не получать — приказ сам является исполнительным документом.
Иметь судебную задолженность для потребителя намного хлопотнее, чем просто написанную в квитанции. Теперь с должником будут общаться не коммунальщики, а судебные приставы, блокируя счета, списывая с них деньги в счет долга, арестовывая и выставляя на продажу имущество.
Несмотря на то, что процедура взыскания долгов по коммуналке не отличается от других долгов, есть одно важное отличие — привлечь коллекторов к этой процедуре нельзя, рассказала Хитяева. «В ч. 18 ст. 155 ЖК РФ установлен запрет на передачу управляющими компаниями, ТСЖ или ресурсоснабжающими организациями долгов за ЖКУ третьим лицам — эта позиция подтверждена Верховным Судом, а значит, можно не бояться визита коллекторов и ночных звонков», — пояснила эксперт.
Такого основания для выселения, как задолженность по оплате за ЖКУ, закон не содержит. Однако долг по коммуналке ничем не отличается от других долгов, например по кредитам. При наличии оснований коммунальщики могут подать заявление в суд, передать решение суда приставам на исполнение, а те, в свою очередь, сначала долги попытаются погасить деньгами на счетах или другим имуществом. До выселения должника дело не дойдет, особенно если речь идет о его единственном жилье.
Выселение не грозит должникам, которые проживают в приватизированном жилом помещении, уточнила Хитяева. «В случае, если должник является нанимателем жилого помещения по договору социального найма и систематически не платит за ЖКУ (в течение 6 месяцев) без уважительных причин, то при наличии просуженной задолженности его могут выселить из занимаемого помещения в судебном порядке», — объяснила aif.ru эсперт. Хитяева обратила внимание, что в соответствии со ст. 90 ЖК РФ, должника выселят в другое, меньшее по размеру жилое помещение — по нормам вселения граждан в общежитие.
Также выселения можно не бояться гражданам, с которыми проживает и зарегистрирован несовершеннолетний ребенок. «С выселением сложнее обстоит дело, когда при наличии всех условий и злостного уклонения от оплаты задолженности с должником проживает и зарегистрирован в занимаемом помещении несовершеннолетний ребенок. В таком случае выселение не грозит», — пояснила эксперт.
Можно ли договориться с коммунальщиками по оплате долга?
Потребитель может договориться с коммунальщиками о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты задолженности. Об этом указано в п. 72−75 постановления правительства РФ от 06.05.2011 № 354.
При предоставлении рассрочки сумма долга вместе с пеней делится на 12 частей и в квитанции вместе с текущим платежом будет указана к оплате 1/12 часть долга. Рассрочку предоставляют на год, а за ее предоставление взимают плату — ее также включают в квитанцию.
Если речь идет об отсрочке, то погашение задолженности откладывают на определенный срок.
«Накапливая долги за ЖКУ нужно помнить, что предоставление отсрочки или рассрочки по платежам является правом, а не обязанностью управляющей компании или ресурсоснабжающей организации. Даже в случае подтверждения невозможности оплаты долга должник может столкнуться с отказом урегулировать ситуацию путем заключения соглашения об отсрочке/рассрочке погашения образовавшейся задолженности. Но в каждом случае есть свои исключения: отказать в предоставлении отсрочки/рассрочки по платежам не смогут, если размер начислений превысит 25% от начислений за аналогичный расчетный период прошлого года, тогда подтверждать свое тяжелое финансовое состояние не придется», — резюмировала Хитяева.