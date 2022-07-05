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10:37 (мск), источник: Газета.Ру

Европейцев призвали отказаться от холодильников из-за Путина

Жителям Европы стоит отказаться от старой бытовой техники из-за президента России Владимира Путина. Об этом заявил обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

Источник: РИА "Новости"

«Ваш старый холодильник — друг Владимира Путина. Выбросьте его!» — призвал журналист.

Он пояснил, что экономия электроэнергии связана с экономией природного газа. Большая часть электричества в Европе вырабатывается благодаря сжиганию газа, а его следует сохранить на зиму для обогрева домов. Непосредственно домашняя бытовая техника съедает огромное количество энергии, пишет Блас.

Журналист напоминает, что газ импортируется в страны Европы из России, то есть отказ от старых холодильников, стиральных машин и другой техники поможет сократить зависимость от российских энергоресурсов, говорится в статье.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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