10:37 (мск), источник: Газета.Ру
Европейцев призвали отказаться от холодильников из-за Путина
Жителям Европы стоит отказаться от старой бытовой техники из-за президента России Владимира Путина. Об этом заявил обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.
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«Ваш старый холодильник — друг Владимира Путина. Выбросьте его!» — призвал журналист.
Он пояснил, что экономия электроэнергии связана с экономией природного газа. Большая часть электричества в Европе вырабатывается благодаря сжиганию газа, а его следует сохранить на зиму для обогрева домов. Непосредственно домашняя бытовая техника съедает огромное количество энергии, пишет Блас.
Журналист напоминает, что газ импортируется в страны Европы из России, то есть отказ от старых холодильников, стиральных машин и другой техники поможет сократить зависимость от российских энергоресурсов, говорится в статье.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.