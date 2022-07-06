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10:00 (мск),

Импортозамещение в химической промышленности: успехи России на июль 2022 года

О стратегической инициативе «Развитие производств новых материалов» простыми словами.

Многие известные импортные производители продуктов питания, техники и мебели ушли с российского рынка. Химическая промышленность не стала исключением, и сейчас отечественные компании делают все для ускоренного импортозамещения. Одни перешли на товары народного потребления, вторые расширили ассортимент, третьи полностью отказались от импортных комплектующих.

Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» производители получили государственную поддержку в сфере внешней торговли.

Волгоградская область

Ранее предприятие «Глобал Кемикал» в городе Волжском выпускало преимущественно продукцию для промышленных партнеров: химию для организаций алюминиевой, горнодобывающей, целлюлозно-бумажной, строительной отраслей. В последние годы компания взяла курс на розничный рынок, активно осваивая производство косметических продуктов, товаров для животных, удобрений, бытовой химии.

Успехи и планы компании:

  • «Глобал Кемикал» удалось оперативно перестроить каналы снабжения сырьем и материалами — на смену европейским поставщикам пришли российские, китайские и индийские партнеры.
  • В ассортименте предприятия — более 350 наименований товаров, ежегодно выпускается около 1000 тонн продукции.
  • На «Глобал Кемикал» созданы две современные исследовательские лаборатории, развивается и масштабируется производство.
  • Компанию и ее товары сегодня знают не только в Волгоградской области, но и за ее пределами: предприятие отгружает свою продукцию более чем в 60 регионов России, страны СНГ.

Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» и Центру поддержки экспорта Волгоградской области «Глобал Кемикал» сможет расширить географию своего присутствия.

Мы начали активно расширяться. Новая для нас ниша — товары для народного потребления, сейчас у нас в разработке находятся порядка 30 продуктов. В ближайшее время мы планируем начать их выпуск.

Радмиль Насыров
начальник производства

Ханты-Мансийский АО-Югра

На смену крупной нефтесервисной компании Halliburton пришла «МАС-Сервис ХМ» — маленькая компания из Ханты-Мансийска, которая занимается цементированием нефтяных и газовых скважин. Она оказывает те же услуги, что и американская корпорация, и не зависит от импорта.

Успехи и планы компании:

  • Югорская компания постоянно внедряет инновационные разработки на производстве. Гордость нефтяников — прочная и эластичная цементная система ЭластоЦем™, устойчивая к высоким давлениям пласта и не требующая специального оборудования на месторождении.
  • «МАС-Сервис ХМ» стала первой компанией по цементированию скважин, которая получила статус резидента Инновационного Центра «Сколково». Разработками «МАС-Сервис ХМ» уже давно интересуются иностранцы.
  • Компания практически отказалась от импорта: все комплектующие для лабораторного оборудования и химические реагенты для цементных смесей югорчане закупают в России и лишь небольшую часть в Китае.
  • Сейчас установки по цементированию скважин от «МАС-Сервис ХМ» работают на двух месторождениях Ямала, к пуску готовят третий. К концу 2022 года их должно быть не меньше пяти.

Новые меры поддержки, появившиеся в Югре, —- «экспортный кешбэк» для предприятий-экспортеров для достижения целей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и гранты от Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» — станут подспорьем для компании.

Такой резкий рост — это большие риски. Мы должны все просчитать. В текущих реалиях должна быть настроена слаженная совместная работа государственных структур поддержки и бизнеса.

Андрей Слободской
директор по развитию компании «МАС-Сервис ХМ»

Пермский край

В Пермском крае на базе металлургического комплекса «Мотовилиха» («Мотовилихинские заводы») планируется организовать центр компетенций для создания инновационных видов стали в интересах нефтегазовой, атомной, судостроительной отраслей и других секторов промышленности. Продукция центра позволит удовлетворить растущий спрос на высокотехнологичные сплавы в России, а также будет поставляться на международные рынки.

Успехи и планы компании:

  • Взаимодействие с лучшими отраслевыми специалистами даст возможность усовершенствовать технологии производства продукции и подготовить новое поколение высококвалифицированных кадров.
  • Металлургический комплекс «Мотовилиха» изготавливает продукцию из нержавеющей хромистой стали, а также хладостойкую сталь для судостроения.
  • Предприятие поставляет продукцию как на российский рынок, так и в другие страны. По итогам 2021 года объем экспорта гражданского дивизиона «Мотовилихи» (ООО «МГМ») составил порядка 900 млн рублей.

«Гражданский дивизион “Мотовилихи” обладает уникальными компетенциями в сталеплавильном сегменте производства, и мы уделяем большое внимание развитию научного потенциала предприятия. Сегодня идет финальный этап работы над выплавкой стали, которая будет применяться в атомных реакторах для изготовления теплообменного оборудования. Новые виды стали, которые будут освоены благодаря центру компетенций, увеличат экспортный потенциал предприятия», — отметил директор ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» Сергей Дядькин.

Предприятие обладает значительным опытом в производстве металлов с уникальными свойствами. Центр компетенций на базе гражданского дивизиона «Мотовилихи» позволит освоить производство инновационных сплавов для высокотехнологичных отраслей промышленности и вывести новую продукцию на российские и иностранные высокомаржинальные рынки.

Семен Якубов
генеральный директор холдинга «РТ-Капитал»

Как еще государство помогает производителям?

Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки. В том числе:

  • Производители и поставщики могут обратиться в региональные Центры поддержки экспорта и Торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов и анализа зарубежного рынка.
  • Среди мер господдержки для экспортеров действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров, выделение транспортных субсидий.
  • Государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» был инициирован президентом России Владимиром Путиным и направлен на то, чтобы увеличить рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров до уровня 70% к базовому показателю 2020 года по итогам 2030 года.

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