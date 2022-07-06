10:00 (мск),
Импортозамещение в химической промышленности: успехи России на июль 2022 года
О стратегической инициативе «Развитие производств новых материалов» простыми словами.
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Многие известные импортные производители продуктов питания, техники и мебели ушли с российского рынка. Химическая промышленность не стала исключением, и сейчас отечественные компании делают все для ускоренного импортозамещения. Одни перешли на товары народного потребления, вторые расширили ассортимент, третьи полностью отказались от импортных комплектующих.
Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» производители получили государственную поддержку в сфере внешней торговли.
Ранее предприятие «Глобал Кемикал» в городе Волжском выпускало преимущественно продукцию для промышленных партнеров: химию для организаций алюминиевой, горнодобывающей, целлюлозно-бумажной, строительной отраслей. В последние годы компания взяла курс на розничный рынок, активно осваивая производство косметических продуктов, товаров для животных, удобрений, бытовой химии.
Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» и Центру поддержки экспорта Волгоградской области «Глобал Кемикал» сможет расширить географию своего присутствия.
Мы начали активно расширяться. Новая для нас ниша — товары для народного потребления, сейчас у нас в разработке находятся порядка 30 продуктов. В ближайшее время мы планируем начать их выпуск.
На смену крупной нефтесервисной компании Halliburton пришла «МАС-Сервис ХМ» — маленькая компания из Ханты-Мансийска, которая занимается цементированием нефтяных и газовых скважин. Она оказывает те же услуги, что и американская корпорация, и не зависит от импорта.
Новые меры поддержки, появившиеся в Югре, —- «экспортный кешбэк» для предприятий-экспортеров для достижения целей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и гранты от Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» — станут подспорьем для компании.
Такой резкий рост — это большие риски. Мы должны все просчитать. В текущих реалиях должна быть настроена слаженная совместная работа государственных структур поддержки и бизнеса.
В Пермском крае на базе металлургического комплекса «Мотовилиха» («Мотовилихинские заводы») планируется организовать центр компетенций для создания инновационных видов стали в интересах нефтегазовой, атомной, судостроительной отраслей и других секторов промышленности. Продукция центра позволит удовлетворить растущий спрос на высокотехнологичные сплавы в России, а также будет поставляться на международные рынки.
«Гражданский дивизион “Мотовилихи” обладает уникальными компетенциями в сталеплавильном сегменте производства, и мы уделяем большое внимание развитию научного потенциала предприятия. Сегодня идет финальный этап работы над выплавкой стали, которая будет применяться в атомных реакторах для изготовления теплообменного оборудования. Новые виды стали, которые будут освоены благодаря центру компетенций, увеличат экспортный потенциал предприятия», — отметил директор ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» Сергей Дядькин.
Предприятие обладает значительным опытом в производстве металлов с уникальными свойствами. Центр компетенций на базе гражданского дивизиона «Мотовилихи» позволит освоить производство инновационных сплавов для высокотехнологичных отраслей промышленности и вывести новую продукцию на российские и иностранные высокомаржинальные рынки.
Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки. В том числе:
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» был инициирован президентом России Владимиром Путиным и направлен на то, чтобы увеличить рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров до уровня 70% к базовому показателю 2020 года по итогам 2030 года.