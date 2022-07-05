17:30 (мск), источник: Аргументы и факты
Что-то пошло не так. Почему распродажа IKEA стала грандиозным провалом
Корреспондент aif.ru стал одним из первых покупателей IKEA после начала распродажи. Правда, приобрести удалось только шоколад и печенье.
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На самом деле, сайт IKEA сломался не 5 июля — в первый день ликвидации товара, а гораздо раньше. Войти в свой собственный аккаунт или восстановить пароль через мобильный телефон было невозможно еще вечером 4-го числа. «Что-то пошло не так, пожалуйста, попробуйте еще раз позже», — всплывала надпись на экране.
Сотрудники IKEA, которых корреспондент aif.ru встретил утром 5 июля у одного из магазинов, признались — официальный интернет-ресурс, через который планировалось распродавать товар, оказался технически не готов к наплыву посетителей.
«Россия положила сайт. Сейчас идут подготовительные работы. Катастрофический визитейшн!» — такими словами корреспонденту aif.ru ситуацию описала одна из менеджеров.
Сотрудники сомневаются, что сайт, через который продукцию IKEA надо заказывать с помощью доставки или самовывоза, заработает 5 июля и советуют этого не ждать. Кроме того, они пока не знают, когда ресурс заработает вообще.
Странно, что это не предусмотрели заранее. Судя по финансовому отчету IKEA, в России магазины шведского бренда посещает минимум 47 миллионов человек в год. Если хотя бы четверть из них ежемоментно зайдет на общий сайт ikea.com, эта аудитория окажется выше, чем та, что посещает ресурс в новогодние праздники (7,3 миллиона).
О том, когда все-таки начнется распродажа, aif.ru не смогли рассказать ни менеджеры, ни сотрудники сервиса, ни охрана, ни консультанты по телефону.
По некоторым данным, покупать, в общем-то, уже нечего. Канал SHOT опубликовал короткую беседу клиента с сотрудником сервиса, из которой следует, что все раскупили бывшие сотрудники магазина, для которых распродажа была открыта задолго до 5 июля.
«Товара очень мало. По факту уже ничего не осталось», — признается человек в желто-синей форме.
В июне на сайтах объявлений можно было найти массу предложений купить товар из IKEA через экс-сотрудника за процент. Официально магазин запрещал заниматься перепродажей. Однако отношения между российским персоналом и шведским работодателем под конец сотрудничества сложились не лучшим образом.
«По имеющейся информации, предлагаемые работникам документы об увольнении по соглашению сторон, на наш взгляд, носят заведомо невыгодные и нечестные для работников условия», — пишет глава профсоюза работников IKEA Иван Бузин. Неудивительно, что многие под конец решили заработать.
Ничего о начале распродажи не смогли сообщить корреспонденту aif.ru и работники IKEA, которые разбирали на парковке магазина лотки и корзины для продукции. Рядом с ними была припаркована грузовая машина, похожая на мусоровоз. Металлические и пластиковые секции, в которых раньше раскладывались товары, явно не собираются возвращать на место. Это несколько противоречит слухам, что IKEA ещё может вернуться в Россию.
Несмотря на глобальный сбой, корреспонденту aif.ru все-таки удалось отовариться в IKEA. Возможно, я стал первым покупателям после старта официальной распродажи.
Накануне, 4 июля сотрудники магазина вынесли автоматы с фирменной продукцией в общую зону магазинов MEGA. В период официального закрытия IKEA они были отключены. Таким образом, без очереди и интернет-заказа сейчас можно купить только печенье, шоколад, батончики и фирменные морсы от шведского производителя.
Цены на эту продукцию выше, чем были до закрытия. К примеру, двухслойные печенья Kafferep раньше можно было купить за 99 рублей. Сейчас на них указана цена в 129 рублей.
Менеджер магазина IKEA «Белая дача» посоветовала перед покупкой входить в личный кабинет, а не просто отправлять заказ в корзину — так покупку оформить быстрее. Забрать его можно будет в тот же день, если выбрать подходящий двухчасовой слот для самовывоза. Количество слотов будет ограничено.
По прибытии в магазин нужно будет найти пункт выдачи заказов и встать в очередь-змейку, как в аэропорту. А потом, получив номер, пройти к окну выдачи заказа. Окна находятся не в зоне сервиса, а в длинном холле МЕГИ — ограждения и таблички с номерами уже расставлены в магазинах. Но между ними полнейшая пустота.