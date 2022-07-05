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16:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Компания Yum! Brands продаст рестораны KFC в России

Американская корпорация Yum! Brands, которая владеет брендами KFC и Pizza Hut, сообщила, что ведет переговоры о продаже российских ресторанов KFC местному оператору. После Yum! Brands полностью покинет Россию.

Источник: РИА "Новости"

«В прошлом месяце, Yum! Brands завершила передачу прав собственности на все активы франшизы Pizza Hut местному оператору, который инициировал процесс ребрендинга заведений. Компания также находится на стадии передачи местному оператору права собственности на свои рестораны KFC, включая сеть франчайзинговых ресторанов. После завершения передачи KFC Yum! Brands намерена полностью уйти из России», — говорится в сообщении сайте компании.

В компании сообщили, что российские рестораны Pizza Hut уже были проданы местному оператору, который запустит ребрендинг сети. После продажи российских точек KFC компания полностью покинет Россию.

Всего в России работали около 50 ресторанов Pizza Hut и более 1,1 тыс. точек сети KFC.

Yum! Brands объявила о намерении уйти с российского рынка в связи с военной операцией России на Украине 9 марта. За день до этого компания объявила о прекращении всех инвестиций. Тогда в компании заявили о намерении направить весь доход с российского рынка на помощь украинским беженцам.

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Анастасия Ларина

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