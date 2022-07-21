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17:52 (мск), источник: Газета.Ру

Европейский центробанк поднял процентную ставку впервые за 11 лет

Совет управляющих Европейского центрального банка принял решение поднять три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов. Об этом говорится на сайте регулятора.

Источник: Reuters

Так, с 27 июля базовая процентная ставка будет увеличена впервые с июля 2011 года до 0,5%, ставка по депозитам — до 0%, а ставка краткосрочным кредитам — до 0,75%.

«Совет управляющих ЕЦБ счел целесообразным сделать более масштабный первый шаг в нормализации процентных ставок, чем тот, о котором сообщил на предыдущем заседании», — заявил регулятор, уточнив, что решение основано на оценке инфляционных рисков.

Также ЕЦБ не исключил, что на ближайших заседаниях произойдет «дальнейшая нормализация процентных ставок».

О том, что европейский регулятор в связи с рекордными уровнями инфляции в еврозоне намерен повысить ставку, стало известно еще в июне.

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