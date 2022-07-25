Мантуров: российский неон может занять 25% мирового рынка в 2023 году

В ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства Мантуров уточнил, что к концу 2022 года российские производители, в том числе на мощностях запущенного сегодня в МГТУ имени Баумана производства высокочистого неона, намерены выйти на объем выпуска радиоэлектронной продукции в 70 тыс. куб м неона ежегодно.
«Мы планируем изначально вырабатывать порядка 70 тысяч куб. м неона в год, это соответствует примерно 10% глобального рынка. А в следующем году нарастим производство до 180 тыс. куб. м, и мы сможем обеспечить практически четверть мировых потребностей», — рассказал Мантуров (цитата по «РИА Новости»).
По данным вице-премьера, комплекс в МГТУ имени Баумана будет работать на отечественных ресурсах. «На сегодняшний день в России производится свыше 30% мировых объемов неоногелиевой смеси», — добавил зампред правительства.
С конца мая в России действует запрет на ограничение на экспорт инертных газов из России. Подобная продукция, в том числе неон, гелий и аргон, используется в металлургии, медицине, автомобилестроении и других отраслях.