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20:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Мантуров: российский неон может занять 25% мирового рынка в 2023 году

По словам главы Минпромторга и вице-премьера Дениса Мантурова, к концу текущего года доля российского неона на глобальном рынке может составить 10%, а к концу 2023 года — 25%. Он подчеркнул, что российские производители неона начали получать больше заказов на фоне военной операции на Украине, поскольку украинские радиоэлектронные предприятия, обслуживавшие до трети мирового рынка неона, не функционируют в текущих условиях.

Источник: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства Мантуров уточнил, что к концу 2022 года российские производители, в том числе на мощностях запущенного сегодня в МГТУ имени Баумана производства высокочистого неона, намерены выйти на объем выпуска радиоэлектронной продукции в 70 тыс. куб м неона ежегодно.

«Мы планируем изначально вырабатывать порядка 70 тысяч куб. м неона в год, это соответствует примерно 10% глобального рынка. А в следующем году нарастим производство до 180 тыс. куб. м, и мы сможем обеспечить практически четверть мировых потребностей», — рассказал Мантуров (цитата по «РИА Новости»).

По данным вице-премьера, комплекс в МГТУ имени Баумана будет работать на отечественных ресурсах. «На сегодняшний день в России производится свыше 30% мировых объемов неоногелиевой смеси», — добавил зампред правительства.

С конца мая в России действует запрет на ограничение на экспорт инертных газов из России. Подобная продукция, в том числе неон, гелий и аргон, используется в металлургии, медицине, автомобилестроении и других отраслях.

Андрей Сапожников

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