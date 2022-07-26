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19:02 (мск), источник: Коммерсантъ

МВФ признал эффективность мер России по противодействию санкциям

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по ВВП России на 2022 год: если в апреле фонд прогнозировал падение показателя на 8,5% по итогам года, то в июле — на 6%.

Источник: Reuters

Главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша пояснил, что причинами для корректировки прогноза стали результаты предпринятых российским правительством мер в денежно-кредитной сфере и доходы российского бюджета от продажи ресурсов.

«Меры, которые были приняты в начале войны (на Украине.— “Ъ”), особенно с финансовой стороны, в денежно-кредитной сфере для стабилизации финансового сектора, были достаточно эффективными, и они помогли поддержать экономику страны. Что касается внешнего сектора, в первой половине этого года Россия получила очень высокие доходы от экспорта за счет продажи нефти и газа в другие страны мира, в частности в Европу и другие регионы», — рассказал Гуринша ТАСС.

В апреле МВФ опубликовал прогноз, в котором уточнялось, что организация ожидает сокращение ВВП России на 8,5% в 2022 году, а в 2023-м — на 2,3%. Тогда в МВФ также прогнозировали рост инфляции в России до 21,3% в текущем году. Ранее сегодня фонд также повысил прогноз по мировой инфляции до 8,3% (на 0,9% больше относительно апрельских данных).

Андрей Сапожников

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