МВФ признал эффективность мер России по противодействию санкциям

«Меры, которые были приняты в начале войны (на Украине.— “Ъ”), особенно с финансовой стороны, в денежно-кредитной сфере для стабилизации финансового сектора, были достаточно эффективными, и они помогли поддержать экономику страны. Что касается внешнего сектора, в первой половине этого года Россия получила очень высокие доходы от экспорта за счет продажи нефти и газа в другие страны мира, в частности в Европу и другие регионы», — рассказал Гуринша ТАСС.
В апреле МВФ опубликовал прогноз, в котором уточнялось, что организация ожидает сокращение ВВП России на 8,5% в 2022 году, а в 2023-м — на 2,3%. Тогда в МВФ также прогнозировали рост инфляции в России до 21,3% в текущем году. Ранее сегодня фонд также повысил прогноз по мировой инфляции до 8,3% (на 0,9% больше относительно апрельских данных).