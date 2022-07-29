Россия разработала план полного восстановления Мариуполя

«Владимир Владимирович, хотел бы с вами посоветоваться и хотел вам предложить эту концепцию — мастер-план развития Мариуполя. В течение трех лет мы можем полностью восстановить город», — сказал он.
Он уточнил основные положения документа.
«Из новых вещей — мы несколько изменили границы плана, предлагаем включить в него аэропорт. Мы сейчас приступаем к его восстановлению. Мы сделаем совершенно новую транспортную инфраструктуру, причем хотим задействовать и железную дорогу, и восстановить все трамвайное сообщение. Планируем сделать новый транспортно-пересадочный узел, где будет железнодорожный вокзал, порт и трамвайные линии», — рассказал Хуснуллин.
«Посмотрели возможность, что будет с судьбой “Азовстали”, много очень с жителями этот вопрос обсуждаем, видим, что там возможно все-таки сохранить часть рабочих мест без восстановления вредного производства», — сказал Хуснуллин.
Вице-премьер уточнил, что на территории завода находятся 40 миллионов тонн отходов, ее нужно зачистить.