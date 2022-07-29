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14:25 (мск), источник: Недвижимость РИА Новости

Россия разработала план полного восстановления Мариуполя

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российские власти разработали план полного восстановления Мариуполя за три года, заявил вице-премьер Марах Хуснуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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Источник: Недвижимость РИА Новости

«Владимир Владимирович, хотел бы с вами посоветоваться и хотел вам предложить эту концепцию — мастер-план развития Мариуполя. В течение трех лет мы можем полностью восстановить город», — сказал он.

Он уточнил основные положения документа.

«Из новых вещей — мы несколько изменили границы плана, предлагаем включить в него аэропорт. Мы сейчас приступаем к его восстановлению. Мы сделаем совершенно новую транспортную инфраструктуру, причем хотим задействовать и железную дорогу, и восстановить все трамвайное сообщение. Планируем сделать новый транспортно-пересадочный узел, где будет железнодорожный вокзал, порт и трамвайные линии», — рассказал Хуснуллин.

В 2022 году планируется восстановить 90 социальных объектов.

«Посмотрели возможность, что будет с судьбой “Азовстали”, много очень с жителями этот вопрос обсуждаем, видим, что там возможно все-таки сохранить часть рабочих мест без восстановления вредного производства», — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер уточнил, что на территории завода находятся 40 миллионов тонн отходов, ее нужно зачистить.

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