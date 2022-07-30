СМИ: США могут столкнуться с нехваткой шоколада и конфет

Гендиректор The Hershey Company Мишель Бак предупредила, что в этом году компания не сможет удовлетворить спрос на праздник Хэллоуин. «Мы не сможем полностью удовлетворить потребительский спрос», — заявила она.
По данным телеканала, продажи конфет на Хэллоуин составляют почти 10% годового объема продаж компании.
The Hershey Company не единственная компания, принимающая жесткие решения в условиях глобального кризиса цепочек поставок. Компания Klondike, принадлежащая Unilever, объявила о прекращении производства конфет Choco Taco, сообщает телеканал.
Объемы продаж шоколада в Соединенных Штатах росли в ходе пандемии коронавируса на фоне стимулирующих выплат правительства США. Однако в настоящее время в связи с подорожанием других товаров американцы склонны сокращать покупки кондитерских изделий.