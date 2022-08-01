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12:12 (мск), источник: Российская газета

Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2023 года

Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода — до 9 марта 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

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Источник: AP 2022

«Сохраняется действующий до 9 сентября этого года лимит в 10 тыс. долларов США или на такую же сумму в евро на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада», — говорится в сообщении ЦБ.

При этом снять в иностранной валюте можно только те деньги, которые поступили на счет или вклад до 9 марта 2022 года. Остальные средства банк выдаст только в рублях по рыночному курсу на день снятия.

«Выдача иностранной валюты осуществляется в долларах США или евро, независимо от валюты вклада или счета», — добавили в Банке России.

В регуляторе подчеркнули, что вынуждены сохранять ограничения по наличной валюте «в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран».

Кроме того, до 9 марта 2023 года сохраняются ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты ограничений нет.

Продлены и ограничения для юрлиц — на командировочные расходы можно будет получить не более 5 тысяч долларов или эквивалент этой суммы в евро, фунтах стерлингов, японских иенах.

Временный порядок операций с наличной иностранной валютой действует в России с 9 марта. Ранее о необходимости продлить ограничения заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, это в первую очередь связано с тем, что в Россию по-прежнему запрещен ввоз наличных долларов США и евро.

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