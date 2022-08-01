Чаи «Липтон» и «Брук Бонд» перестанут производиться в России к концу года

Международная чайная компания Ekaterra, владеющая чайными брендами Lipton, Saito и Brooke Bond после продажи компанией Unilever чайного бизнеса, приняла решение о прекращении своей деятельности на территории РФ.
«Международная чайная компания Ekaterra приняла решение о прекращении своей деятельности на территории Российской Федерации, поскольку текущая ситуация не позволяет компании стабильно развивать свой бизнес. Это означает, что чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться на российском рынке к концу 2022 года, и вскоре после этого компания Ekaterra прекратит их продажу и дистрибуцию», — сообщается в пресс-релизе компании.
Ekaterra подчеркивает, что в соответствии с трудовым законодательством РФ все обязательства перед сотрудниками будут выполнены в полном объеме.