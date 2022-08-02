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10:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Союз производителей соков ожидает сокращения их производства на 10%

Производство соков и упакованной воды в России в 2022 году может упасть минимум на 10%, заявил президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков. Он заверил, что за два-три года производство может восстановиться и перейти к росту на 10−15%.

Источник: РИА "Новости"

По данным «Союзнапитков», в 2021 году было выпущено 8,5 млрд л упакованной воды, 7 млрд л безалкогольных напитков, примерно 2,5 млрд л соков и около 300 млн л растительных напитков. В этом году уже отмечается снижение темпов производства. Как утверждает Новиков, это связано со снижением активности потребителей, а также с особенностями самого производства.

«Если мы не сможем привезти какие-то ингредиенты, не сможем купить какое-то сырье, то мы по объективным причинам не сможем произвести этот объем, даже если будет обеспеченный спрос. Глубина падения (производства.— “Ъ”) будет зависеть от того, насколько быстро производитель адаптируется к этим условиям», — сказал он журналистам (цитата по «РИА Новости»).

В июне «Союзнапитки» жаловались, что на фоне торговых ограничений и растущих издержек у производителей напитков возникли сложности с импортом сырья. Таможня начала блокировать некоторые партии фруктового и ягодного пюре, считая, что продукция не прошла обработку и подпадает под продуктовое эмбарго от 2014 года.

Лаура Кеффер

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