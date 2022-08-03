Рублю в последний месяц лета предрекли просадку

Специалист отметил, что всё чаще обсуждается возобновление действия бюджетного правила в новом виде, цены на сырьё могут начать проседать, а риск усиления западных санкций продолжает существовать. Влияет на ситуацию и геополитический фон событий на Тайване.
Таким образом велика вероятность, что доллар и евро начнут укрепляться к рублю. В августе стоимость доллара может достигнуть 65−67 рублей, полагает Зельцер. Поэтому сохранять сбережения лучше всего в китайском юане и гонконгском долларе — по крайней мере, по ним нет риска снятия с торгов Мосбиржи, советует аналитик.
Ранее стало известно, что Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты ещё на полгода — до 9 марта 2023-го. В регуляторе уточнили, что вынуждены сохранять эти ограничения из-за антироссийских санкций, которые запрещают российским финансовым институтам покупать наличную валюту западных стран.