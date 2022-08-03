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05:22 (мск), источник: Life.ru

Рублю в последний месяц лета предрекли просадку

Факторы, способствовавшие укреплению рубля, в августе начнут ослабевать. Из-за продолжающейся девалютизации финансовой системы, сокращения объёмов экспорта и восстановления импорта российская валюта может начать проседать. Такой прогноз в беседе с агентством «Прайм» озвучил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

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Источник: Reuters

Специалист отметил, что всё чаще обсуждается возобновление действия бюджетного правила в новом виде, цены на сырьё могут начать проседать, а риск усиления западных санкций продолжает существовать. Влияет на ситуацию и геополитический фон событий на Тайване.

Таким образом велика вероятность, что доллар и евро начнут укрепляться к рублю. В августе стоимость доллара может достигнуть 65−67 рублей, полагает Зельцер. Поэтому сохранять сбережения лучше всего в китайском юане и гонконгском долларе — по крайней мере, по ним нет риска снятия с торгов Мосбиржи, советует аналитик.

Ранее стало известно, что Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты ещё на полгода — до 9 марта 2023-го. В регуляторе уточнили, что вынуждены сохранять эти ограничения из-за антироссийских санкций, которые запрещают российским финансовым институтам покупать наличную валюту западных стран.

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