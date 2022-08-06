Экономист предсказал валютные войны будущего

На фоне сокращения промышленного производства во всех странах попытки поддержать свои экономики выглядят неизбежными. Прежде всего, следующий после Джо Байдена президент США может вслед за Дональдом Трампом ослаблять доллар.
Китай три года назад уже девальвировал юань для борьбы с американскими пошлинами и может сделать то же самое. К нему присоединятся другие страны региона — Япония и Южная Корея, также нуждающиеся в восстановлении экономики после пандемии.
В России также говорят о том, что текущий курс рубля невыгоден для экономики и должен быть ослаблен. Если это будет произведено, в том числе, за счет нового бюджетного правила, за рублем последуют другие региональные игроки.
У валютной войны, казалось бы, бескровной, могут быть вполне осязаемые последствия «Вышедшая из-под контроля она подрывает экономику, нарушает стабильность банковского сектора, приводит к обеднению населения. История знает случаи, когда излишнее увлечение валютными войнами приводило к катастрофе», — заключил Кузнецов.