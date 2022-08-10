Переводы от 10 тыс. рублей предложили блокировать до повторного подтверждения

Предполагается, что для «разморозки» отправленного перевода или при получении кредитов (а они иногда оформляются без согласия клиента), нужно будет ввести дополнительную идентификацию пользователя или фиксированный ПИН-код.
Председатель совета Финпотребсоюза Игорь Костиков сообщил, что в целом участники заседания ЭС инициативы поддержали, поскольку необходимы дополнительные меры для снижения потерь граждан. Поэтому их и предложили принять, уточнил он.
Еще один член ЭС, руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева подтвердила, что вопрос о введении динамического эскроу-счета поднимался. По ее мнению, идея требует дополнительного обсуждения и проработки ряда нюансов. Но эксперт напомнила, что инструменты, работающие по аналогичному принципу на маркетплейсах и сервисах объявлений, показывают эффективность такого подхода.
Впрочем, по данным ЦБ, в I квартале этого года средняя сумма перевода в рамках Системы быстрых платежей составила 5,6 тыс. рублей.