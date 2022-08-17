Минфин Японии сообщил о возобновлении импорта нефти из России

Так, согласно пресс-релизу ведомства, объем импорта российской нефти сократился по сравнению с июлем 2021 года на 65,4 процента.
Кроме этого, за этот период зафиксировано снижение объема импорта сжиженного природного газа на 26,1 процента.
Япония в июне этого года свела импорт нефти из России до нуля. За период с января по июнь этого года объем импорта по этому направлению снизился на 21,7 процента по сравнению с аналогичным временным промежутком годом ранее.
Кроме этого, падение импорта в июле этого года по сравнению с этим же месяцем 2021 года наблюдается по таким позициям, как уголь (40,1 процента), руда (84,9 процента), зерновые (73,1 процента), овощи (60,6 процента). В то же время импорт рыбы и рыбной продукции вырос на 21,7 процента.
Что касается экспорта товаров из Японии в Россию в июле этого года, то наибольший рост по сравнению с аналогичным периодом годом ранее отмечен по таким позициям, как медицинская продукция (154,1 процента), металлопродукция (64,2 процента). Вместе с этим на 81,1−99,9 процента упал экспорт аудио- и видеоаппаратуры. Экспорт автомобилей из Японии в Россию в июле 2022 года снизился на 21,5 процента, а запчастей к ним — на 70,2 процента.