08:25 (мск), источник: ТАСС
В Казахстане заявили об интересе к переезду в республику ушедших из России компаний
По словам премьер-министра страны Алихана Смаилова, уже 45 организаций сообщили о решении прийти на казахстанский рынок.
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НУР-СУЛТАН, 26 августа. /ТАСС/. Казахстанские власти заинтересованы в перемещении на территорию республики зарубежных компаний, которые покинули российский рынок. Об этом заявил премьер-министр страны Алихан Смаилов в опубликованном в пятницу интервью агентству Tengrinews.
«Мы сейчас проводим такую работу по релокации. В частности, более 250 компаний, которые покинули российский рынок, — это в основном западные компании в несырьевых секторах. Мы составили таргет-лист, дали информацию, что Казахстан заинтересован в том, чтобы они пришли работать на наш рынок. Уже 45 компаний приняли положительное решение по работе в Казахстане. Мы с каждой компанией сейчас работаем, создали рабочие группы по каждому проекту, чтобы помочь компаниям разместить производства в нашей экономике», — сказал он.
По его словам, это процесс постепенный. «Две компании уже открылись. И в этому году, и в следующем году, надеемся, что мы будем открывать новые производства», — отметил глава правительства. Говоря о том, какие компании намерены прийти на рынок Казахстана, премьер пояснил: «Это Skoda, GE Healthcare, Philips, Honeywell, которая открыла свое производство в Алматы, и другие».
Смаилов также констатировал, что геополитическое противостояние вносит негативный вклад в целом в мировое развитие. «Растут цены на энергоносители, на продовольствие, разрываются логистические связи, торгово-транспортные. Все это негативным образом влияет на все страны. Во всем мире сейчас имеют место большие инфляционные процессы, и в Казахстане [в том числе]. Есть определенная волатильность обменного курса, но мы принимаем меры, чтобы стабилизировать и обменный курс, и рост цен», — указал он.
Вместе с тем, как подчеркнул руководитель кабинета министров, появляются и перспективы. «Это возможность увеличения инвестиционных проектов в Казахстане за счет релокации тех производств, которые ушли с российского рынка. Возможности открываются в области транзита, транспорта, туризма», — добавил Смаилов.