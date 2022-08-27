ЦБ смягчил правила продажи наличной валюты физлицам

Послабления подразумевают возможность использовать средства сделок с банками-нерезидентами, а также средства, поступившие для зачисления на счета от российских юрлиц по основаниям, предусмотренным валютным законодательством.
«Это дополнительная настройка уже действующих мер, которая позволяет увеличить предложение наличных долларов и евро на российском рынке», — сообщили в Центробанке РБК.
По данным Frank Media, ЦБ разослал российским банкам письмо, из которого следует, что под запретом остается продажа валюты, поступившей «в рамках сделок по купле-продаже банкнот иностранной валюты за безналичную иностранную валюту или безналичные рубли», заключенных с российскими банками или ЦБ. Норма будет действовать до 9 сентября.
В марте Банк России ужесточил контроль за оборотом наличной валюты в стране. 18 апреля регулятор разрешил банкам продавать наличную валюту, которая поступила в кассы с 9 апреля.
19 мая ЦБ снял ограничения на продажу наличной валюты за исключением доллара и евро. Разрешение продавать без ограничений валюту, отличную от доллара США и евро, в ЦБ объяснили наличием у банков остатков иностранных банкнот.
В конце июля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России в сентябре будет вынужден продлить ограничения на выдачу иностранной валюты физлицам. Она отметила, что оснований полагать, что ситуация с поступлением наличной валюты изменится, у регулятора нет. По словам главы ЦБ, у банков должна остаться возможность выполнять обязательства перед гражданами, у которых ранее были открыты валютные счета, на выдачу им средств в пределах установленного лимита в 10 000.
В августе Банк России продлил введенные весной ограничения на выдачу иностранной валюты физлицам еще на полгода — до 9 марта 2023 г. Регулятор сохранил лимит в $10 000 или на такую же сумму в евро на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада. В ЦБ напомнили, что снять в валюте можно только средства, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 г. Остальные по-прежнему можно получить в рублях по рыночному курсу на день снятия.