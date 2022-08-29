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Спецоперация на Украине
16:09 (мск), источник: © РИА Новости

Logitech объявила об уходе из России

ЖЕНЕВА, 29 авг — РИА Новости. Швейцарская компания Logitech начала сворачивать свою деятельность в России, но надеется вернуться, когда позволят обстоятельства, заявил РИА Новости член пресс-службы компании Бен Старки.

Источник: Reuters

Второго апреля компания Logitech объявила о прекращении поставок техники в Россию.

«После приостановки поставок в Россию ранее в этом году мы продолжили пристально следить за ситуацией. К сожалению, обстоятельства не позволяют нам продолжить бизнес как ранее. Мы поддерживали наших сотрудников все это время, однако из-за нестабильности ситуации мы начали процесс по сворачиванию оставшегося бизнеса в России. После многолетней работы в регионе мы надеемся вернутся однажды, если будут подходящие условия», — заявил он.

Logitech — швейцарская компания, которая разрабатывает технологические продукты.

Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.

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