Logitech объявила об уходе из России

Второго апреля компания Logitech объявила о прекращении поставок техники в Россию.
«После приостановки поставок в Россию ранее в этом году мы продолжили пристально следить за ситуацией. К сожалению, обстоятельства не позволяют нам продолжить бизнес как ранее. Мы поддерживали наших сотрудников все это время, однако из-за нестабильности ситуации мы начали процесс по сворачиванию оставшегося бизнеса в России. После многолетней работы в регионе мы надеемся вернутся однажды, если будут подходящие условия», — заявил он.
Logitech — швейцарская компания, которая разрабатывает технологические продукты.
Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.