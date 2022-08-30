Туристы сняли на видео извержение курильского вулкана Во время съемок никто не пострадал
Фоторепортажи
13Сухой закон: как Европа выживает без воды
15Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской области
Спецоперация на Украине
09:33 (мск), источник: Известия

В России стали массово продавать мини-дома по 50 кв. метров

В России начала сокращаться площадь не только выставляемых на продажу квартир, но и домов — вслед за микростудиями на рынке появились мини-коттеджи. Сейчас уже 60% предложения среди частных домов составляют объекты площадью 50−60 кв. м. Об этом «Известиям» рассказал заместитель руководителя центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Илья Сауков.

Источник: Известия

С учетом новой тенденции средняя площадь частных домов составила 80 «квадратов», раньше она была равна 100−120 кв. м. За год число проданных объектов площадью до 60 кв. метров выросло на 27%, добавил он.

Такое жилье стали массово возводить из-за высоких цен на ИЖС. Как писали «Известия», за год средняя стоимость частных домов и дач в России выросла примерно на 20−35%. Подорожали стройматериалы, увеличилась стоимость рабочей силы, стремительно вырос спрос на такое жилье.

«Увеличилась цена земельных участков и себестоимость строительства, при этом покупательская способность не растет, поэтому появляются новые более доступные форматы домов. Как ранее на рынок вышли квартиры-студии, так и сейчас — микродома», — рассказал Илья Сауков.

Мини-дома за последнее время стали настоящим трендом, в том числе площадью меньше 50 «квадратов», согласен директор по продажам строительной компании Hallehouse Вячеслав Котлов. При строительстве малогабаритных объектов можно неплохо сэкономить, в том числе на отделке, отметил он.

«Строят мини-дома и под аренду — в живописном месте, предполагая сдавать его посуточно парам или семьям с одним или двумя детьми», — рассказал Вячеслав Котлов.

Причем зачастую габариты таких домов достигают шесть на шесть метров: доски и балки производятся именно такой длины — так получается избежать обрезков, а значит, и экономических потерь, добавил он.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
недвижимостьдом