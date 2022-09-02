Дворец и опенспейс: 7 необычных школ со всего мираМесто, где детей учат вычитать, умножать, малышей не обижать и делать еще сотню различных дел, не обязательно должно быть банальным
Фоторепортажи
7Дворец и опенспейс: 7 необычных школ со всего мира
38Скончался Михаил Горбачев
Спецоперация на Украине
13:47 (мск), источник: Газета.Ру

Песков: надежная работа системы газопровода «Северный поток» находится под угрозой

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга, что надежная работа системы газопровода «Северный поток» находится под угрозой.

Источник: РИА "Новости"

На вопрос журналиста о том, ждать ли в ближайшее время новых ремонтных работ на газопроводе, Песков напомнил, что сейчас работает одна турбина.

«Резервов технических нет, работает одна турбина. Вот и думайте. Резервирование отсутствует не по вине “Газпрома”. Поэтому надежная работа всей системы [находится. — “Газета.Ru”] под угрозой.

Ранее Bloomberg сообщал, что поставки российского газа в Европу по «Северному потоку» возобновятся 3 сентября 2022 года на 20% от запланированной мощности.

На этом фоне цены на газ и электроэнергию отступили от рекордных значений прошлой недели, но по-прежнему торгуются на повышенных уровнях.

Плановый ремонт трубопровода был связан с проведением технического обслуживания единственной работающей газовой турбины. Такая процедура должна проходить каждые тысячу часов.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Москалькова обещала взять под контроль вопрос запрета телефонов на уроках в школах
С сентября в России изменятся правила техосмотра машин
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ГазпромПесков Дмитрий