Дворец и опенспейс: 7 необычных школ со всего мираМесто, где детей учат вычитать, умножать, малышей не обижать и делать еще сотню различных дел, не обязательно должно быть банальным
Фоторепортажи
8Последнее суперлуние 2022 года
15Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской области
Спецоперация на Украине
14:24 (мск), источник: Газета.Ру

Electrolux сообщила об уходе с российского рынка

Шведский производитель бытовой и профессиональной техники Electrolux уходит с российского рынка и передает бизнес местному менеджменту. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Источник: electrolux.ru

«Electrolux решила уйти из России и передать бизнес местному руководству, продав свою дочернюю компанию в России», — сказано в сообщении.

Отмечается, что компания признает убыток в размере 350 млн крон ($35 млн) в третьем квартале 2022 года единовременной статьей, влияющей на операционную прибыль для бизнес-зоны Европы.

Как добавили в фирме, решение о передаче бизнеса местному руководству обеспечит «ответственный и контролируемый» выход с российского рынка. При этом дочернее предприятие продолжит осуществлять обслуживание техники Electrolux, которая была продана в России ранее.

В пресс-службе резюмировали, что Electrolux больше не будет поставлять бытовую технику в РФ.

11 июля компания Electrolux Professional заявила о решении прекратить деятельность в России и передать бизнес местному руководству.

 Соловьев потребовал у Пугачевой раскрыть источник доходов с 90-х
Раскрыта опасность поедания козявок
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
санкции