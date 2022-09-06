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6 сентября, источник: Коммерсантъ

США утверждают, что Индия открыта к идее предельной цены на российскую нефть

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что получил «обнадеживающее» сообщение от министра финансов Индии по поводу идеи ограничить цену на российскую нефть. Минфину США нужны поставщики финансовых услуг, чтобы помочь обеспечить ограничение цен на экспорт российской нефти, также сообщил господин Адейемо.

Источник: Reuters

«На выходных я получил обнадеживающее сообщение от министра нефти Индии о том, что они обсуждают присоединение (к лимиту цен на нефть из РФ.— “Ъ”)», — заявил замминистра в интервью Bloomberg.

Минфину США нужны поставщики финансовых услуг, чтобы помочь обеспечить ограничение цен на экспорт российской нефти, сообщил Уолли Адейемо на конференции финансовой индустрии.

«Для того чтобы ограничение цен было эффективным, нам нужны поставщики услуг, особенно те, которые предоставляют финансовые услуги, чтобы помочь с внедрением. Мы хотим работать с вами, чтобы разработать максимально простой режим соблюдения требований и помочь достичь наших целей», — заявил Адейемо (цитата по Reuters).

4 сентября аналитики компании Vortexa сообщили, что Индия второй месяц подряд сокращает поставки российской нефти. Однако, по их прогнозам, импорт нефти из России в Индию может увеличиться в ближайшие месяцы.

По данным компании, в августе Индия закупила 738 тыс. баррелей российской сырой нефти. Это на 16% меньше, чем в июле, а также на 24,5% меньше, чем в июле.

5 сентября индийский министр нефти и газа Хардип Сингх Пури заявил, что Индия «внимательно» изучит предложение стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) поддержать введение потолка цен на российскую нефть.

Страны G7 обсуждают возможность введения с декабря потолка цен на российскую нефть, а с февраля — на нефтепродукты. Китай выступил против этой идеи. При этом сама Россия подчеркивала, что просто не станет поставлять нефть тем странам, которые поддержат ограничение цен.

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