США утверждают, что Индия открыта к идее предельной цены на российскую нефть

«На выходных я получил обнадеживающее сообщение от министра нефти Индии о том, что они обсуждают присоединение (к лимиту цен на нефть из РФ.— “Ъ”)», — заявил замминистра в интервью Bloomberg.
«Для того чтобы ограничение цен было эффективным, нам нужны поставщики услуг, особенно те, которые предоставляют финансовые услуги, чтобы помочь с внедрением. Мы хотим работать с вами, чтобы разработать максимально простой режим соблюдения требований и помочь достичь наших целей», — заявил Адейемо (цитата по Reuters).
4 сентября аналитики компании Vortexa сообщили, что Индия второй месяц подряд сокращает поставки российской нефти. Однако, по их прогнозам, импорт нефти из России в Индию может увеличиться в ближайшие месяцы.
5 сентября индийский министр нефти и газа Хардип Сингх Пури заявил, что Индия «внимательно» изучит предложение стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) поддержать введение потолка цен на российскую нефть.
Страны G7 обсуждают возможность введения с декабря потолка цен на российскую нефть, а с февраля — на нефтепродукты. Китай выступил против этой идеи. При этом сама Россия подчеркивала, что просто не станет поставлять нефть тем странам, которые поддержат ограничение цен.