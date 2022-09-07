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16:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Цена нефти опустилась ниже 90 долларов

Во время торгов в среду, 7 сентября, цена нефти эталонной марки Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель. Это произошло впервые с начала февраля, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

ЦБ: $ 61.1814   +0.33 € 60.5458   +0.05 ММВБ: $ 61.0850   -0.15 € 60.4200   +0.01
Источник: Reuters

По состоянию на 16:20 по московскому времени ноябрьские фьючерсы Brent потеряли порядка 3 процентов — баррель стоит 89,86 доллара. Стоимость октябрьских фьючерсов на WTI снизилась на 3,43 процента, до 83,88 доллара.

Ограничение цен на российскую нефть в настоящее время готовят страны G7. Таким образом они хотят сократить доходы России, чтобы уменьшить возможности Москвы финансировать боевые действия на Украине. Кремль считает, что желание западных стран ограничить цены на поставляемые Россией нефть и газ является глупостью, поскольку его реализация приведет к повышению цен.

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