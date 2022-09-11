Ученые объяснили, почему кожа восприимчива к СолнцуВсего 10 000 лет назад наши предки могли находиться в ясную и жаркую погоду без защитных кремов, солнцезащитных очков и головных уборов
Фоторепортажи
2496 лет жизни и 70 лет правления Елизаветы II в фотографиях
38Скончался Михаил Горбачев
Спецоперация на Украине
02:03 (мск), источник: Lenta.Ru

США пригрозили санкциями за попытки обойти лимит цен на российскую нефть

Минфин США пригрозил вводить санкции против компаний, которые попытаются закупать российскую нефть по цене выше установленного Вашингтоном и его партнерами лимита. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Reuters

Также министерство намерено вводить санкции за попытки воспользоваться услугами компаний, которые обеспечивают морские перевозки нефти. Кроме того, ведомство пригрозило ввести ограничительные меры в отношении «лиц, которые сознательно предоставляют ложную информацию, документацию или же оценку такой компании, предоставляющей услуги».

Уточняется, что для самих компаний, которые предоставляют услуги по морской перевозке нефти, планируется установить режим, защищающий их от каких-либо последствий за нарушение режима в том случае, если их ввели в заблуждение «сфальсифицированными документами».

2 сентября министры финансов стран «Большой семерки» договорились установить потолок цен на нефть из России. Вместе с тем они планируют создать специальный механизм смягчения, который организует доступ наиболее уязвимым и нуждающимся странам к топливу из России.

 Новый король Великобритании — Карл III. Что известно о принце Чарльзе, сыне Елизаветы II, который всю жизнь ждал корону?
КНДР официально провозгласила себя ядерным государством
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
нефтьсанкции