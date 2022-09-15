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04:58 (мск), источник: ТАСС

Производители сланцевого газа в США предупредили, что не смогут нарастить поставки в ЕС

ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Производители сланцевого газа и нефти в США не смогут предстоящей зимой резко увеличить поставки в страны Европы, которая рискует столкнуться с энергетическим кризисом. Об этом в среду вечером сообщила британская газета Financial Times.

Источник: Reuters

«США не могут добывать больше, — заявил глава инвестиционной компании Quantum Energy Partners Уил Вэн Ло. — Помощи не будет. Ни со стороны производителей газа, ни со стороны производителей нефти». Такую же точку зрения выразил исполнительный директор нефтяной компании Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд.

Согласно аналитикам, поставки энергоресурсов из США в Европу увеличились на фоне стремительного роста цен, однако в данный момент экспорт СПГ и нефти из США в европейские государства практически достиг своего максимума.

Издание подчеркнуло, что в результате сланцевых разработок в прошедшем десятилетии США стали крупнейшим в мире производителем нефти: до пандемии коронавируса в стране добывалось 13 млн баррелей в сутки, или более чем 10% от глобальных поставок. На фоне вспышки COVID-19 объемы добычи заметно просели, на прошлой неделе Соединенные Штаты вернулись на уровень 12,1 млн баррелей в сутки.

По мнению исполнительного директора инвестиционной компании Kimmeridge Energy Бена Делла, предприниматели, вкладывающиеся в нефтегазовые компании, не заинтересованы в увеличении добычи сырья, предпочитая модель «меньше производства, больше прибыли».

«Инвесторы по большей части не хотят, чтобы сланцевые компании преследовали модель роста. Возможности капитала чрезмерно ограничены», — сказал он. Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм на встрече с главами крупнейших американских нефтяных компаний призвала их наращивать добычу.

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