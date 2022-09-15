Производители сланцевого газа в США предупредили, что не смогут нарастить поставки в ЕС

«США не могут добывать больше, — заявил глава инвестиционной компании Quantum Energy Partners Уил Вэн Ло. — Помощи не будет. Ни со стороны производителей газа, ни со стороны производителей нефти». Такую же точку зрения выразил исполнительный директор нефтяной компании Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд.
Издание подчеркнуло, что в результате сланцевых разработок в прошедшем десятилетии США стали крупнейшим в мире производителем нефти: до пандемии коронавируса в стране добывалось 13 млн баррелей в сутки, или более чем 10% от глобальных поставок. На фоне вспышки COVID-19 объемы добычи заметно просели, на прошлой неделе Соединенные Штаты вернулись на уровень 12,1 млн баррелей в сутки.
По мнению исполнительного директора инвестиционной компании Kimmeridge Energy Бена Делла, предприниматели, вкладывающиеся в нефтегазовые компании, не заинтересованы в увеличении добычи сырья, предпочитая модель «меньше производства, больше прибыли».
«Инвесторы по большей части не хотят, чтобы сланцевые компании преследовали модель роста. Возможности капитала чрезмерно ограничены», — сказал он. Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм на встрече с главами крупнейших американских нефтяных компаний призвала их наращивать добычу.