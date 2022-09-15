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04:05 (мск), источник: © РИА Новости

Япония увеличила импорт российского СПГ в три раза

ТОКИО, 15 сен — РИА Новости. Япония в августе нарастила импорт сниженного природного газа из России на 211,2% по сравнению с августом 2021 года, вместе с этим объем импорта нефти за аналогичный период в годовом выражении сократился на 20,3%. Об этом свидетельствует статистика, обнародованная японским министерством финансов.

Источник: Reuters

Импорт российского угля в августе снизился на 32,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Импорт руды, напротив, вырос за отчетный период на 44,9%.

Кроме того, Япония на 154% нарастила импорт российских овощей, но сократила на 94−95% ввоз зерновых и сои.

Общий объем экспорта из Японии в Россию в августе снизился в годовом выражении на 24,3% и составил 54,95 миллиарда иен (384 миллиона долларов). Импорт российских товаров в Японию в отчетный период вырос на 67,4% и составил 164,1 миллиарда иен (1,15 миллиарда долларов).

В конце июня страны G7, в которую входит и Япония, подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России, а в сентябре они подтвердили намерение ввести потолок на черное золото. Планируется, что лимит цен начнет действовать 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.

В Москве в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без экспорта черного золота из России.

Уровень предельной цены на нефть пока не утвердили. В начале июня звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным Блумберга, обсуждаются цифры 40−60 долларов.

В начале сентября президент России Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на энергоресурсы, заявил, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

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