Япония увеличила импорт российского СПГ в три раза

Импорт российского угля в августе снизился на 32,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Импорт руды, напротив, вырос за отчетный период на 44,9%.
Общий объем экспорта из Японии в Россию в августе снизился в годовом выражении на 24,3% и составил 54,95 миллиарда иен (384 миллиона долларов). Импорт российских товаров в Японию в отчетный период вырос на 67,4% и составил 164,1 миллиарда иен (1,15 миллиарда долларов).
В конце июня страны G7, в которую входит и Япония, подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России, а в сентябре они подтвердили намерение ввести потолок на черное золото. Планируется, что лимит цен начнет действовать 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.
Уровень предельной цены на нефть пока не утвердили. В начале июня звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным Блумберга, обсуждаются цифры 40−60 долларов.
В начале сентября президент России Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на энергоресурсы, заявил, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.