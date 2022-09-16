Бизнес предложил способ стабилизировать цены на продукты

Источник редакции на продовольственном рынке уточнил, что производители и поставщики уверены: действующие нормативы следует сократить вдвое.
Согласно закону о торговле, время оплаты продуктов ритейлом зависит от срока их годности.
Например, за скоропортящуюся продукцию магазин должен рассчитаться с поставщиком в течение восьми дней с момента получения заказа. Товары сроком годности до 30 суток и алкоголь положено оплачивать в течение максимум 40 дней.
Сокращение нормативного времени расчетов с поставщиками может притормозить подорожание производства продуктов питания, сказал «Известиям» исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев. Сейчас некоторые торговые сети задерживают оплату товаров и получается, что партнеры их фактически кредитуют, пояснил эксперт.
По его словам, компаниям приходится использовать заемные средства, из-за этого растет себестоимость продукции. Сокращение сроков оплаты может позволить стабилизировать ситуацию.
Если власти одобрят инициативу бизнеса, вероятно, потребуется внести поправки в закон о торговле, сказал «Известиям» представитель одного из крупнейших поставщиков.