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02:35 (мск), источник: Известия

Бизнес предложил способ стабилизировать цены на продукты

В ФАС поступили предложения бизнеса изменить сроки, в которые торговые сети должны заплатить поставщикам за социально значимые продукты. Антимонопольная служба рассматривает инициативу, рассказали «Известиям» в ведомстве.

Источник: Известия

Источник редакции на продовольственном рынке уточнил, что производители и поставщики уверены: действующие нормативы следует сократить вдвое.

Согласно закону о торговле, время оплаты продуктов ритейлом зависит от срока их годности.

Например, за скоропортящуюся продукцию магазин должен рассчитаться с поставщиком в течение восьми дней с момента получения заказа. Товары сроком годности до 30 суток и алкоголь положено оплачивать в течение максимум 40 дней.

Сокращение нормативного времени расчетов с поставщиками может притормозить подорожание производства продуктов питания, сказал «Известиям» исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев. Сейчас некоторые торговые сети задерживают оплату товаров и получается, что партнеры их фактически кредитуют, пояснил эксперт.

По его словам, компаниям приходится использовать заемные средства, из-за этого растет себестоимость продукции. Сокращение сроков оплаты может позволить стабилизировать ситуацию.

Если власти одобрят инициативу бизнеса, вероятно, потребуется внести поправки в закон о торговле, сказал «Известиям» представитель одного из крупнейших поставщиков.

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