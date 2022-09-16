14:25 (мск), источник: РБК Life
В обращение выпущена монета с Коньком-горбунком. Что в ней особенного
Она будет посвящена одноименной и всемирно известной сказке Петра Ершова.
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Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету «Конек-горбунок», посвященную одноименной сказке Петра Ершова. Монета номиналом 3 ₽ войдет в серию «Легенды и сказки народов России», сообщает пресс-служба ведомства.
На монете изображены фигуры героев произведения — Иванушки-дурачка и Конька-горбунка, они выполнены в рельефе, тогда как радужная Жар-птица нанесена с эффектом интерференции света. Иллюстрация города, звезд и луны создана при помощи техники лазерного матирования: мастера использовали специальный лазер зеркальной поверхности, который делает поверхность матовой, усиливая декоративный эффект.
Монета выпущена тиражом 5 тыс. штук и считается законным средством наличного платежа на территории России.
Сказка в стихах «Конек-горбунок» была написана Петром Ершовым в 1834 году и с тех пор переиздавалась более 150 раз. Произведение переведено на 27 языков и издано тиражом, составляющим 7 млн экземпляров.
Незадолго до этого Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 10 ₽, посвященную Городцу — одному из древнейших населенных пунктов на Средней Волге. Он был основан в XII веке в качестве крепости для защиты от походов булгар. Ранее Центральный Банк представил серебряную памятную монету номиналом 3 ₽ к 300-летнему юбилею Нижнего Тагила.
Представители ведомства также рассказали, что на обновленных банкнотах номиналом 1 тыс. и 5 тыс. руб. в ближайшее время могут быть изображены Нижегородский кремль, дом Севастьянова, а также другие достопримечательности Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.