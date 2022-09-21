Путин заявил о необходимости занять ниши отечественными производителями

«Нужно, чтобы в основе всего лежали именно отечественные разработки, нужно к этому стремиться и делать это как можно быстрее. Потому что когда вчерашние иностранные партнеры решат вернуться, а когда-нибудь это произойдет, нужно, чтобы рынок был занят нашими производителями», — сказал он на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их партнерами в Великом Новгороде.
Путин отметил, что нужно было своевременно вкладываться в создание инженерных кадров. Это позволило бы уже сейчас иметь множество отечественных разработок.
«Если бы своевременно вкладывали в такие инженерные школы, есть же у них разработки свои, туда бы денежку своевременно вкладывали, всё бы выросло само по себе. А так легче, конечно, производить минеральные удобрения на минеральных ресурсах, и оттуда все закупать и привозить», — сказал президент.
Глава государства также заявил, что западные санкции стали толчком к развитию российских технологий.
Ранее в этот день он отметил, что санкции подтолкнули Россию к созданию собственных авиадвигателей. По его словам, покупка зарубежных самолетов только приводит к закрытию собственного рынка.