На месте ушедших брендов в ТЦ пообещали открыть универмаги нового формата

«Спрос на открытие универмагов в ТЦ начал активно расти, нам поступает по три-четыре заявки в неделю, это очень много. Интерес к такому формату мы видим по всей России: в Москве, Краснодаре, Сочи, Екатеринбурге, Воронеже и других городах», — сказал основатель «Телеграфа» Николай Константинов.
«Телеграф» откроется в Москве в Outlet Новая Рига на месте магазина Nike, а в ТЦ «София» — на месте H&M.
Основатель сети Slava Александр Перемятов, рассказал о планах открыть магазин 24 сентября в ТК «Амбар» в Самаре на месте Bershka.
Недавно вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью «Известиям» заявил, что компании, которые приостановили или прекратили работу на российском рынке, как правило, заинтересованы в продолжении деятельности или в обеспечении условий для возвращения в будущем. Но президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями передовых инженерных школ и их партнерами в Великом Новгороде 21 сентября призвал российский бизнес занять ниши, опустевшие после ухода иностранных производителей до их возвращения в страну.