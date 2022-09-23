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02:39 (мск), источник: Известия

На месте ушедших брендов в ТЦ пообещали открыть универмаги нового формата

Места ушедших иностранных брендов в России займут около 30 универмагов нового формата — в одном пространстве будет представлено несколько торговых брендов. Об этом «Известиям» 23 сентября рассказали владельцы магазинов «Телеграф» и Slava (Magic Group), планирующие занять новые площади. «Телеграф» рассчитывает открыть восемь универмагов, Slava — 20.

Источник: РИА "Новости"

«Спрос на открытие универмагов в ТЦ начал активно расти, нам поступает по три-четыре заявки в неделю, это очень много. Интерес к такому формату мы видим по всей России: в Москве, Краснодаре, Сочи, Екатеринбурге, Воронеже и других городах», — сказал основатель «Телеграфа» Николай Константинов.

Универмаги будут открывать на месте зарубежных брендов, которые приняли решение уйти с российского рынка, уточнил «Известиям» Константинов.

«Телеграф» откроется в Москве в Outlet Новая Рига на месте магазина Nike, а в ТЦ «София» — на месте H&M.

Основатель сети Slava Александр Перемятов, рассказал о планах открыть магазин 24 сентября в ТК «Амбар» в Самаре на месте Bershka.

Недавно вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью «Известиям» заявил, что компании, которые приостановили или прекратили работу на российском рынке, как правило, заинтересованы в продолжении деятельности или в обеспечении условий для возвращения в будущем. Но президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями передовых инженерных школ и их партнерами в Великом Новгороде 21 сентября призвал российский бизнес занять ниши, опустевшие после ухода иностранных производителей до их возвращения в страну.

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