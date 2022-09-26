«Газпром» заместит еще четыре выпуска евробондов в долларах и евро

«Сейчас мы проводим аналогичную работу по четырем выпускам еврооблигаций, размещенных Gaz Capital S.A. в долларах США и евро с погашением в 2023 году (€1 млрд, купон 3,125%), в 2024 году (€750 млн, 2,25%; €1 млрд, 2,949%) и в 2034 году ($1,2 млрд, 8,625%)», — рассказал господин Садыгов, которого цитирует пресс-служба компании.
В «Газпроме» также «настоятельно рекомендуют» инвесторам, у которых есть еврооблигации серии 42, выпущенные объемом £850 млн (4,25% годовых, срок погашения 6 апреля 2024 года), принять участие в обмене на новые российские замещающие облигации. Сбор заявок ведется до 29 сентября 2022 года. «Обмен еврооблигаций на российские облигации — это единственный способ получать выплату купона и номинала для инвесторов, чьи облигации хранятся в российских депозитариях», — отметили в компании.
16 апреля РФ Владимир Путин подписал закон о делистинге депозитарных расписок российских компаний с иностранных площадок с последующей конвертацией в российские ценные бумаги. В июле президент подписал указ, который разрешил компаниям проводить платежи по евробондам в рублях.