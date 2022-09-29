Компенсации за повреждения СП-1 и СП-2 оценили в €17 млрд

«Сумма выплат, если случившиеся взрывы на газопроводах будут признаны террористическими актами, может исчисляться теоретически миллиардами евро, так что, если Nord Stream 2 получит страховую компенсацию, она может даже покрыть часть расходов на строительство», — добавила аналитик.
Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев отметил, что обычно нефтегазовые объекты страхуют на их полную стоимость. Учитывая, что реализация проекта «Северный поток — 2» оценивалась в €9,5 млрд, а СП-1 — примерно в €7,5 млрд, то страховые выплаты аффилированным с «Газпромом» компаниям-операторам СП-1 и СП-2 могут достичь €17 млрд, сказал эксперт.
Между тем, все будет зависеть от того, выявит ли расследование диверсии и будет ли указана в договоре причина аварий.
26 сентября в операторе «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG сообщили, что на одной из ниток трубопровода (был заполнен техническим газом) произошло ЧП рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщили в Nord Stream AG, управляющей «Северным потоком — 1».
Он остановлен с конца августа, но был заполнен газом. Причины также не известны. Позже выяснилось, что сейсмологи Швеции и Дании, в территориальных водах которых произошли утечки, зафиксировали там мощные взрывы.