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01:17 (мск), источник: Известия

Компенсации за повреждения СП-1 и СП-2 оценили в €17 млрд

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» были застрахованы европейскими компаниями (их названия не раскрывают), и компенсации за повреждения могут быть миллиардными, сказала «Известиям» аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Источник: РИА "Новости"

«Сумма выплат, если случившиеся взрывы на газопроводах будут признаны террористическими актами, может исчисляться теоретически миллиардами евро, так что, если Nord Stream 2 получит страховую компенсацию, она может даже покрыть часть расходов на строительство», — добавила аналитик.

Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев отметил, что обычно нефтегазовые объекты страхуют на их полную стоимость. Учитывая, что реализация проекта «Северный поток — 2» оценивалась в €9,5 млрд, а СП-1 — примерно в €7,5 млрд, то страховые выплаты аффилированным с «Газпромом» компаниям-операторам СП-1 и СП-2 могут достичь €17 млрд, сказал эксперт.

Между тем, все будет зависеть от того, выявит ли расследование диверсии и будет ли указана в договоре причина аварий.

26 сентября в операторе «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG сообщили, что на одной из ниток трубопровода (был заполнен техническим газом) произошло ЧП рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщили в Nord Stream AG, управляющей «Северным потоком — 1».

Он остановлен с конца августа, но был заполнен газом. Причины также не известны. Позже выяснилось, что сейсмологи Швеции и Дании, в территориальных водах которых произошли утечки, зафиксировали там мощные взрывы.

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