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11:19 (мск), источник: © РИА Новости

Странам Европы грозит отключение мобильной связи, сообщили СМИ

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости/Прайм. Страны Европы могут зимой столкнуться с отключением мобильной связи на фоне энергетического кризиса, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Источник: © РИА Новости

«Мобильные телефоны по всей Европе могут отключиться этой зимой, если ограничение потребления энергии или его нормирование затронет части мобильных сетей по всему региону», — говорится в сообщении агентства.

Операторы связи работают с правительствами, чтобы удостовериться, что у властей есть план по обеспечению оказания критически важных услуг. Согласно источникам, некоторые компании, в частности, Nokia и Ericsson, сотрудничают с операторами, чтобы смягчить воздействие возможного дефицита энергии.

По данным агентства, в странах Европы, «привыкших к бесперебойному питанию в течение десятилетий», недостаточно резервных систем, которые помогли бы справиться с массовым отключением электроэнергии.

«Мы, возможно, несколько избалованы в значительных частях Европы, где электричество подается стабильно… Инвестиции в области хранения энергии, возможно, были меньше, чем в некоторых других странах», — приводит Рейтер слова президента Французской федерации операторов связи Лизы Беллуло.

По ее мнению, Париж, например, не сможет обеспечить новыми батареями все антенны страны.

Европейские страны и США после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Президент Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которого — ухудшить жизнь миллионов людей.

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