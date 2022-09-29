Странам Европы грозит отключение мобильной связи, сообщили СМИ

«Мобильные телефоны по всей Европе могут отключиться этой зимой, если ограничение потребления энергии или его нормирование затронет части мобильных сетей по всему региону», — говорится в сообщении агентства.
Операторы связи работают с правительствами, чтобы удостовериться, что у властей есть план по обеспечению оказания критически важных услуг. Согласно источникам, некоторые компании, в частности, Nokia и Ericsson, сотрудничают с операторами, чтобы смягчить воздействие возможного дефицита энергии.
По данным агентства, в странах Европы, «привыкших к бесперебойному питанию в течение десятилетий», недостаточно резервных систем, которые помогли бы справиться с массовым отключением электроэнергии.
«Мы, возможно, несколько избалованы в значительных частях Европы, где электричество подается стабильно… Инвестиции в области хранения энергии, возможно, были меньше, чем в некоторых других странах», — приводит Рейтер слова президента Французской федерации операторов связи Лизы Беллуло.
По ее мнению, Париж, например, не сможет обеспечить новыми батареями все антенны страны.
Европейские страны и США после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов. Президент Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления Москвы стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которого — ухудшить жизнь миллионов людей.