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29 сентября, источник: Известия

Аналитики оценили возможность прекращения биржевой торговли долларами и евро

Биржевая торговля долларами США и евро зависит от правильной работы финансовой инфраструктуры, рассказал «Известиям» 29 сентября аналитик «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов.

ЦБ: $ 55.2987   -2.11 € 52.7379   -2.67 ММВБ: $ 58.5325   +0.08 € 56.8750   +0.17
Источник: Reuters

«В случае, если на отдельный элемент этой инфраструктуры, например Национальный клиринговый центр (НКЦ), будут наложены западные санкции, биржевые расчеты евро и долларами могут стать невозможными», — уточнил он.

Эксперт напомнил, The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала 27 сентября о том, что страны Запада рассматривают введение санкций против НКЦ.

«Впрочем, в среду представители Центробанка (ЦБ) отметили, что на случай введения подобных ограничений и приостановки торгов у регулятора, НКЦ и банков есть план действий, который в том числе подразумевает альтернативный способ расчета валютных курсов», — сказал Беспалов.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова не исключила возможность остановки биржевой торговли долларами США и евро.

«Еще в июне представители ЦБ РФ открыто рекомендовали банкам снизить валютные позиции НКЦ, чтобы не подпасть под весьма возможные санкции. Это значит, что российский регулятор такой вариант как минимум допускает и заранее готовит участников валютного рынка к такому негативному для валютного рынка сценарию развития событий», — отметила она.

Кроме того, эксперт не исключила, что Центробанк может ввести предупредительные «санкции», запретив НКЦ хранить счета в долларах США и евро. На такую меру регулятор может пойти, чтобы застраховать клиентов банков и участников рынка от возможных потерь.

В то же время старший аналитик ГК Forex Club Валерий Полховский назвал маловероятным прекращение биржевой торговли долларами и евро, несмотря на то, что «валюты всё больше становятся “токсичными” и происходит активная дедолларизация и деевризация экономики». Однако он отметил, что к такому сценарию могли бы привести продолжающееся ухудшение отношений РФ с Европой и США, снижение спроса на эти валюты внутри страны, а также антироссийские санкции, которые ухудшат экономические связи между странами.

«Последствия будут заключаться в том, что экономические отношения России с США и странами Европы, которые являются одними из самых развитых государств мира, будут практически полностью разрушены», — сказал аналитик «Известиям».

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