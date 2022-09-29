Аналитики оценили возможность прекращения биржевой торговли долларами и евро

«В случае, если на отдельный элемент этой инфраструктуры, например Национальный клиринговый центр (НКЦ), будут наложены западные санкции, биржевые расчеты евро и долларами могут стать невозможными», — уточнил он.
«Впрочем, в среду представители Центробанка (ЦБ) отметили, что на случай введения подобных ограничений и приостановки торгов у регулятора, НКЦ и банков есть план действий, который в том числе подразумевает альтернативный способ расчета валютных курсов», — сказал Беспалов.
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова не исключила возможность остановки биржевой торговли долларами США и евро.
«Еще в июне представители ЦБ РФ открыто рекомендовали банкам снизить валютные позиции НКЦ, чтобы не подпасть под весьма возможные санкции. Это значит, что российский регулятор такой вариант как минимум допускает и заранее готовит участников валютного рынка к такому негативному для валютного рынка сценарию развития событий», — отметила она.
В то же время старший аналитик ГК Forex Club Валерий Полховский назвал маловероятным прекращение биржевой торговли долларами и евро, несмотря на то, что «валюты всё больше становятся “токсичными” и происходит активная дедолларизация и деевризация экономики». Однако он отметил, что к такому сценарию могли бы привести продолжающееся ухудшение отношений РФ с Европой и США, снижение спроса на эти валюты внутри страны, а также антироссийские санкции, которые ухудшат экономические связи между странами.
«Последствия будут заключаться в том, что экономические отношения России с США и странами Европы, которые являются одними из самых развитых государств мира, будут практически полностью разрушены», — сказал аналитик «Известиям».