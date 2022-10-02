Психологи выяснили, как пандемия поменяла личности людей Пандемия COVID-19 сделала людей менее открытыми и добросовестными
Фоторепортажи
29Боже храни короля: биография Карла III в фотографиях
9Начало нового учебного года в школах России
Главное
Частичная мобилизация: вопросы и ответы
12:41 (мск), источник: Газета.Ру

Ретейлер DNS заявил об утечке персональных данных клиентов и сотрудников

Ретейлер DNS сообщил об утечке персональных данных своих сотрудников и клиентов. Об этом сообщается на сайте компании.

Источник: Reuters

«В компании DNS была обнаружена утечка персональных данных клиентов и сотрудников. В настоящее время проводится расследование и устранение последствий атаки», — говорится в публикации.

В компании отметили, что атака была произведена хакерской группировкой. Сообщается, что взлом производился с серверов, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

«Мы уже нашли пробелы в защите нашей информационной инфраструктуры и ведем работы по усилению информационной безопасности в компании», — сообщили в DNS.

Ранее член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Александра Орехович заявила, что утечка данных является серьезной угрозой для пользователей. Орехович рассказала, как можно минимизировать риски утечки данных пользователей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Власти Польши решили провести проверку бомбоубежищ
Посла России в Латвии вызвали в МИД страны
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта