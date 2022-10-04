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10:30 (мск), источник: Life.ru

Новые правила для ЖКХ: Льготы, капремонт и «просроченные» счётчики

Госдума приняла поправки в Жилищный кодекс о льготах и правилах формирования фонда капремонта, а Верховный суд разъяснил правила поверки счётчиков. Что это значит?

Источник: РИА "Новости"

В новых поправках в жилищное законодательство депутаты предусмотрели льготы для призванных в ряды Вооружённых сил РФ в связи с частичной мобилизацией, а также и для отдельных категорий пенсионеров.

Для мобилизованных теперь действует такой принцип: с момента заключения контракта о прохождении военной службы в связи с призывом по мобилизации эти граждане и члены их семей до прекращения срока контракта полностью освобождаются от начисления пеней в случае несвоевременного и (или) неполного внесения ими платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также от взносов на капремонт (статья 9.1 закона № 58-ФЗ).

А для всех остальных граждан, кому положена компенсация взносов на капремонт на федеральном уровне (инвалиды I и II групп, ветераны боевых действий, неработающие пенсионеры старше 70 лет и т. д.), теперь предусмотрен порядок, который предполагает, что все данные о положенных им льготах должны обрабатываться на основании информации, самостоятельно собираемой социальными службами в рамках межведомственного взаимодействия государственных органов и учреждений. То есть учреждения соцзащиты при назначении компенсации больше не вправе требовать предоставления справок, выписок и т. д. от самих граждан (часть 2.1 статьи 169 Жилищного кодекса РФ).

А ещё принятые поправки предусматривают, что перечень услуг и работ, которые финансируются за счёт средств фонда капремонта, будет определяться региональным нормативным актом в соответствии с методическими рекомендациями Министерства строительства и ЖКХ РФ.

А это значит, что теперь, если капремонт выполнен с нарушениями или недоделками, муниципалитеты могут не подписывать акт о приёмке выполненных работ, а без этого документа деньги из фонда капремонта подрядчику не заплатят (так гласит новая часть 1.1 статьи 166 Жилищного кодекса РФ).

— То, что Госдума озаботилась упорядочиванием льгот в жилищной сфере и при этом предусмотрела механизм, позволяющий избавить льготников от сбора различного рода справок, — несомненный плюс, — считает генеральный директор компании «Спецстрой-М» Александр Головин. — А вот с системой расходования средств капремонта вопрос неоднозначен. С одной стороны, то, что перечень финансируемых работ и услуг должен утверждаться муниципалитетами, правильно, однако такой подход не должен стать возможностью для выдавливания с рынка тех подрядчиков, которые не имеют нужных связей в администрации. Очевидно, что после вступления в силу этой нормы должны появиться какие-то разъяснения Минстроя (согласно законопроекту, это должно произойти 1 марта 2023 года. — Прим. Лайфа).

Упростили поверку счётчиков

Большинство жителей многоквартирных домов в РФ знают, что поверка счётчиков важна. Ведь Правила предоставления коммунальных услуг № 354 приравнивают счётчик, не прошедший очередную поверку, к неисправному. А это значит, что с даты окончания срока годности счётчика плата за потреблённые ресурсы коммунальщиками может назначаться по следующей схеме: в первые три месяца — по средним показаниям счётчика, а далее — по нормативу потребления с учётом повышающего коэффициента 1,5 (пункты 59 и 81 (12) Правил предоставления услуг). Кроме того, в этих самых правилах есть отдельный пункт, который предусматривает обязанность потребителя направить исполнителю коммунальной услуги свидетельство о поверке или иной документ, удостоверяющий её результаты.

И обычно управляющие компании (УК) и ресурсоснабжающие организации под угрозой применения повышенного тарифа обязывают собственников после выполнения поверки предоставлять документы о том, что она проводилась. Однако действие этой нормы было официально прекращено Верховным судом РФ с 1 сентября 2022 года. Для этого жителю Москвы пришлось пройти почти все судебные инстанции, доказывая, что подход коммунальщиков и ресурсоснабжающих компаний противоречит федеральному законодательству. И только судьи Верховного суда в своём определении подтвердили, что потребители не обязаны представлять свидетельства о поверке коммунальным организациям, так как те должны получать информацию самостоятельно через специально созданную государственную систему ФГИС «Аршин» (определение ВС РФ от 1 сентября 2022 года № АПЛ22−283).

— Ситуация с бумагами о том, что поверка выполнена в срок, была просто парадоксальной, — считает старший юрист компании «Европейский дом права» Залимхан Магомедов. — Собственнику квартиры, выполнившему требования закона, приходилось доказывать УК, которые, по сути дела, являются наёмными исполнителями услуг, что надлежащие действия выполнены. При этом УК ещё и грозили некими санкциями, если данные о поверке им принесли с опозданием. По факту судебное решение даёт правильный акцент, показывая, что если плательщик добросовестный, то доказывать своё право на уже оплаченную им услугу он не должен.

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Новые правила для ЖКХ: Льготы, капремонт и "просроченные" счётчики
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