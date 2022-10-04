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10:42 (мск), источник: РБК Life

В России разработают новые стандарты для ресторанов. Что это значит

ГОСТы коснутся питания, кейтеринга, хранения продуктов и блюд.

Источник: РИА "Новости"

В России появятся новые стандарты качества в общественном питании, кейтеринге (выездном обслуживании) и хранении пищевых продуктов. Разработать новые или пересмотреть 12 ГОСТов планируют с 2023 по 2026 год, сообщают «Известия» со ссылкой на Роскачество.

«Сегодня индустрия общественного питания в России не подпадает под техрегулирование и основную нормативную базу составляют только санитарные нормы и правила, которые устанавливают минимальные требования к безопасности, но не классификацию предприятий, правила оформления меню, информирования гостей», — пишет газета.

Как отметил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, сейчас отрасль работает по стандартам, существующим со времен Советского Союза.

«Тогда все предприятия принадлежали государству и им контролировались. Сейчас заведения работают по собственным стандартам, что может приводить к недопониманиям с посетителями. Поэтому нужны новые правила работы для всего ресторанного рынка», — цитирует издание Бухарова. В Роскачестве заявили, что в стандартизации нуждаются и подходы к терминологии услуг, в том числе:

  • обозначение в винных картах не только названия, но и сорта винограда, терруаров (характеристика местности, где выращен сорт. — РБК Life);
  • в сфере туризма — стандартизация терминов «все включено» и «шведский стол»;
  • для сервисов по доставке продуктов питания — стандартизация правил, условий, времени доставки и оснований для отказа в приеме заказа.

По данным издания, некоторые представители ресторанного бизнеса настороженно отнеслись к инициативе. Они опасаются, что введение новых стандартов негативно отразится на отрасли и лишит заведения уникальности, а несоблюдение правил ударит по ресторанам штрафами.

Ранее эксперты рынка рассказали в интервью РБК Life, что стоимость всех закупок в отрасли заметно выросла и рестораны были вынуждены поднять цены для клиентов. Математическая выручка при этом выросла гораздо меньше, чем затраты, то есть реальная прибыль упала. Развитие ресторанного рынка в ближайший год многим владельцам точек не кажется оптимистичным, и связывают они это с падением доходов населения.

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