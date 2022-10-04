10:42 (мск), источник: РБК Life
В России разработают новые стандарты для ресторанов. Что это значит
ГОСТы коснутся питания, кейтеринга, хранения продуктов и блюд.
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В России появятся новые стандарты качества в общественном питании, кейтеринге (выездном обслуживании) и хранении пищевых продуктов. Разработать новые или пересмотреть 12 ГОСТов планируют с 2023 по 2026 год, сообщают «Известия» со ссылкой на Роскачество.
«Сегодня индустрия общественного питания в России не подпадает под техрегулирование и основную нормативную базу составляют только санитарные нормы и правила, которые устанавливают минимальные требования к безопасности, но не классификацию предприятий, правила оформления меню, информирования гостей», — пишет газета.
Как отметил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, сейчас отрасль работает по стандартам, существующим со времен Советского Союза.
«Тогда все предприятия принадлежали государству и им контролировались. Сейчас заведения работают по собственным стандартам, что может приводить к недопониманиям с посетителями. Поэтому нужны новые правила работы для всего ресторанного рынка», — цитирует издание Бухарова. В Роскачестве заявили, что в стандартизации нуждаются и подходы к терминологии услуг, в том числе:
По данным издания, некоторые представители ресторанного бизнеса настороженно отнеслись к инициативе. Они опасаются, что введение новых стандартов негативно отразится на отрасли и лишит заведения уникальности, а несоблюдение правил ударит по ресторанам штрафами.
Ранее эксперты рынка рассказали в интервью РБК Life, что стоимость всех закупок в отрасли заметно выросла и рестораны были вынуждены поднять цены для клиентов. Математическая выручка при этом выросла гораздо меньше, чем затраты, то есть реальная прибыль упала. Развитие ресторанного рынка в ближайший год многим владельцам точек не кажется оптимистичным, и связывают они это с падением доходов населения.