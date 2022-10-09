12:44 (мск), источник: Life.ru
Из Крыма отправились все поезда, задержанные из-за подрыва моста
Из Крыма отправились все поезда, которые были задержаны из-за подрыва грузовика на Крымском мосту, сообщили в компании «Гранд сервис экспресс».
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«“Гранд Сервис Экспресс” отправил из Крыма все поезда, задержанные из-за ЧП на Крымском мосту. <…> Отправка всех поездов сегодня и в ближайшие дни ожидается по графику», — говорится в сообщении компании.
Так, задержанный по отправлению из Симферополя поезд № 75/76 отправился сегодня в 10:55 вместо 2:10. А поезд № 141/142 в Пермь, был перенаправлен в Феодосию и отправился оттуда в 11:00. Он прибудет в Пермь 12 октября в 14:40. Уточняется, что это единственный состав, который был отправлен из Симферополя до взрыва и не успел пройти Крымский мост в направлении «материка». Всех пассажиров поезда разместили в санаториях Феодосии.
«На участке от разъезда 9 км до Перми поезд № 141/142 отправился вчера своим расписанием (был выделен дополнительный состав). Таким образом, пассажиры, у которых на руках были билеты от станций на участке Разъезд 9 км — Пермь смогли отправиться к месту назначения по графику», — уточнили в компании.
А поезд № 373/374 Симферополь — Смоленск (отправлением в 10:50 субботы) был отменён на участке от Симферополя до Ростова-на-Дону, а пассажиры поезда — размещены в пансионатах Симферополя. К месту назначения они отправились в тот же день в вагонах беспересадочного сообщения Симферополь — Смоленск, включенных в состав поезда № 166 (отправлением в 20:00).
Также дополнительный состав был выделен в этом случае для отправки поезда «по материку». Поезд отправился по графику в 19:45 от разъезда 9 км до Смоленска. Как отметили в «Гранд сервис экспрессе», пассажиры с купленными билетами на участке Разъезд 9 км — Пермь могут приходить вовремя на станции посадки, указанные в документе.
Как писал Лайф, вчера железнодорожное движение по Крымскому мосту, где произошёл подрыв грузовика, было полностью восстановлено. Вице-премьер России Марат Хуснуллин, прибывший на место и возглавивший правительственную комиссию по взрыву, уточнял, что все запланированные поезда будут полноценно пропускать. Вечером в субботу уже проехал первый пассажирский состав. По мосту прошёл поезд Симферополь — Москва.