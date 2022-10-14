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12:33 (мск), источник: © РИА Новости

Эрдоган поручил быстро начать работу по идее Путина о газовом хабе

АНКАРА, 14 окт — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что он и его российский коллега Владимир Путин поручили делегациям двух стран быстро начать работу по идее газового хаба, по словам турецкого лидера, ждать в этой ситуации не стоит.

Источник: © РИА Новости

Ранее Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции, они поручили детально и быстро проработать вопрос.

«Вместе с господином Путиным мы поручили нашему министерству энергетики и природных ресурсов и соответствующему учреждению с российской стороны провести совместное исследование. Они проведут это исследование. Где будет наиболее подходящее место, там, надеюсь, мы и создадим этот распределительный центр (по газу). У нас есть национальный распределительный центр, но, конечно, теперь это будет международный распределительный центр. Наше министерство энергетики и природных ресурсов и российская сторона проработают этот вопрос и представят его нам, а затем мы сделаем следующий шаг. Здесь не нужно ждать», — заявил Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Астаны.

По словам турецкого лидера, на его переговорах присутствовал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Он также получил это указание. Теперь наши друзья начнут работать, встречаясь друг с другом», — добавил Эрдоган.

«Конечно, мы предпринимаем всевозможные шаги в области безопасности, обеспечиваем что требуется, продолжаем свою работу соответствующим образом», — сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Астаны.

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