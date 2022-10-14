Запорожская АЭС начала работать по российским стандартам

«Запорожская АЭС уже ведет работу по российским стандартам, потому что назначена эксплуатирующая организация указом президента Российской Федерации. Естественно, Запорожской атомная станция — это уже часть российской компании “Росэнергоатом”, уже перешла под юрисдикцию РФ. Будет выплачиваться уже заработная плата от РФ, раньше выплачивалась от компании НАЭК (Национальная атомная энергогенерирующая компания “Энергоатом”, украинский оператор станции. — Ведомости), даже несмотря на то, что мы контролировали эту территорию», — сказал он (цит. по ТАСС).
Во время спецоперации на Украине под контролем российской армии оказалась часть Запорожской области, в том числе город Энергодар, в котором находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами новых регионов, в том числе с Запорожской областью, международные договоры об их принятии в состав России.
5 октября Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. Для этого правительству необходимо определить особенности эксплуатации, выдачи лицензий и другие аспекты регулирования деятельности ЗАЭС.