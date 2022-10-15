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17:03 (мск), источник: Ведомости

Путин уполномочил ЦБ выдавать разрешения на вывоз из России более $10 000

Президент России Владимир Путин предоставил Центробанку РФ полномочие по выдаче разрешений на вывоз из РФ валюты в размере свыше $10 000, следует из указа, подписанного главой государства 15 октября.

ЦБ: $ 63.0558   -0.44 € 62.4695   -0.12 ММВБ: $ 62.1075   -1.52 € 60.7100   -2.02
Источник: Агентство «Москва»

«В целях применения указа президента от 1 марта 2022 г. “О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ” предоставить Центральному банку РФ полномочие по выдаче разрешений на вывоз из РФ наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме превышающей размер, определенный подпунктом “ж” пункта 1 этого указа», — говорится в документе.

28 февраля президент Путин подписал указ, согласно которому компании и физлица, являющиеся резидентами стран, объявивших об антироссийских санкциях, не смогут переводить деньги из России за рубеж. Кроме того, со 2 марта было запрещено вывозить из страны иностранную валюту наличными на сумму свыше $10 000. Раньше это было возможно при декларировании этой суммы на таможне.

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