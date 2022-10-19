Приближается новая прибавка к пенсии: Кому положен перерасчёт и на сколько вырастут выплаты

Обычно индексация пенсий проходит в определённые даты. Они различаются в зависимости от категории получателей. Например, страховые пенсии неработающим пенсионерам повышают с 1 января, социальные пенсии — с 1 апреля, а выплаты работающим пенсионерам — с 1 августа. В этом году в социальной сфере сложилась особая ситуация. В результате порядок перерасчёта выплат изменился.
С 1 января 2022 года страховые пенсии неработающих пенсионеров выросли на 8,6%. Это больше уровня инфляции за 2021 год. Впрочем, весной рост цен ускорился, и было принято решение сделать внеочередную прибавку. В результате с 1 июня 2022 года пенсии дополнительно увеличили на 10%. После этого стоимость одного пенсионного коэффициента составила 118,10 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — 7 220,74 рубля.
Внеочередная индексация затронула и социальные пенсии. С 1 апреля 2022 года они выросли на 8,6% с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. С 1 июня они тоже были проиндексированы на 10%. Это тоже нетипичная ситуация. Обычно размер прибавки к социальным пенсиям был меньше, чем к страховым по старости.
В ближайшей перспективе пенсионеры могут рассчитывать на новую индексацию. Причём размер прибавки будет отличаться в зависимости от региона. Например, в Москве она составит 10% со следующего года. Об этом уже сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Прибавку назначат с 1 января.
В то же время сейчас пенсионеры могут сами принять меры для того, чтобы дополнительно увеличить себе пенсию. Есть такие способы, о которых многие не знают.
— По закону перерасчёт могут делать в заявительном порядке и без заявления. Проводится он в ряде случаев. Например, если у пенсионера появились нетрудоспособные члены семьи, которые находятся на иждивении (перечень иждивенцев указан в ст. 10 Закона № 400-ФЗ). Если пожилой человек содержит нетрудоспособных родственников, то ему устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности. При этом учитывается не более трёх нетрудоспособных иждивенцев. Размер фиксированной выплаты на 2022 год — 7220, 74 рубля. То есть пенсионер на одного иждивенца может получать 2406,91 рубля, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.
Еще один способ повысить выплаты касается тех, кто переехал на новое место жительства в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. В таких случаях происходит увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, по инвалидности или по случаю потери кормильца. Она становится больше на соответствующий районный коэффициент на весь период проживания в этих районах.
Пенсионер может получить прибавку и после того, как приобрел необходимый календарный стаж работы в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях. Устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности. За выработанный стаж на Крайнем Севере прибавка составит 50% фиксированной выплаты, в районах, приравненных к РКС, — 30%.
— Тут стоит иметь в виду, что если человек имеет право сразу на эти две северные прибавки, то ему сделают лишь один перерасчет. При этом пенсионер сам может выбрать, на каком основании ему повысят выплаты, — пояснила Оксана Красовская.
На прибавку к пенсии могут рассчитывать также люди, у которых изменилась категория получателей страховой пенсии по случаю потери кормильца. Например, ребенок, получающий страховую пенсию по случаю потери кормильца за одного родителя и впоследствии потерявший второго родителя, имеет право на повышение фиксированной выплаты.
— Сделают перерасчёт и в том случае, если пенсионер приобрёл необходимый календарный стаж работы в сельской местности или переехал на новое место жительства в сельскую местность. Также можно получить прибавку, если какие-то периоды не были учтены при начислении пенсии, так как не было документов, — рассказала юрист Елена Кузнецова.
Оснований для перерасчёта пенсии достаточно много. Если человек не знает, есть ли у него право на прибавку, то он может обратиться в территориальное отделение ПФР с заявлением о предоставлении ему подробного расчёта пенсии с момента назначения.
Без заявления пенсия пересчитывается работающим пенсионерам с 1 августа, а также когда пенсионер достиг возраста 80 лет (но это применимо только к страховой пенсии по старости, социальная пенсия не пересчитывается), у него изменилась группа инвалидности или появились иждивенцы. В каких-то регионах есть льготы за выработанный стаж, дают региональное звание «Ветерана труда», либо просто предоставляются меры социальной поддержки.